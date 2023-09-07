中芯挫半成　內房轉跌世茂瀉逾14%　港股半日跌175點｜持續更新

美國股市於周三（6日）低收，與投資者擔心聯儲局進一步加息有關，其中道指連續第二日錄得近200點跌幅，全日跌198點或0.57%。反映科技股走勢的納指跌幅更逾1%。亞太區股市方面，區內股市今日（7日）早段走勢人偏軟，其中澳洲及韓國股市均向下。



【12:25】

內房股轉勢，其中世茂（0813）瀉逾14%。恒指半日跌175點，報18274點，國指跌58點，報6344點，科指跌21點，報4114點，成交額為435億元。

內房股今早先升後跌，融創（1918）半日跌1.5%，碧桂園（2007）跌4.9%，恒大（3333）跌3.1%，龍湖（0960）跌1.9%，雅居樂（3383）跌5.3%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）跌1%，保利物業（6049）跌0.7%，融創服務（1516）跌3.4%，世茂服務（0873）跌2.3%。

晶片股方面，中芯（0981）挫5.1%，華虹（1347）跌4.8%，復旦張江（1349）無升跌，ASMPT（0522）跌3%。

科技股方面，阿里（9988）跌0.9%，騰訊（0700）跌1.9%，美團（3690）跌2.4%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.3%，港交所（0388）跌1.5%，友邦（1299）跌1.2%。

【11:49】

港股最新跌174點，報18275點，國指跌59點，報6344點，科指跌63點，報4113點。

中芯（0981）瀉5.8%，舜宇（2382）跌3.2%。

【09:57】

港股跌幅擴大，恒指最新報18315點，跌134點，國指最新報6358點，跌45點，科指跌42點，報4134點。

中芯（0981）跌3%，信義光能（0968）跌3.4%。

【09:28】

恒指最新報18437點，低開12點，國指最新報6403點，平開，科指最新報4179點，高開3點。

美國國會指應調查中芯（0981），今日平開，報21.45元。

內房股方面，融創（1918）高開6.8%，最新報2.84元，恒大（3333）抽升14.1%，世茂（0813）高開4%，碧桂園（2007）高開5.7%，龍湖（0960）升1.1%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）高開1.6%，融創服務（1516）高開1.4%，保利物業（6049）低開0.7%。

科技股方面，阿里（9988）高開0.9%，騰訊（0700）低開0.3%，美團（3690）高開0.5%。

金融股方面，友邦（1299）低開0.9%，港交所（0388）平開。