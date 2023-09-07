油價突破　中石油有望突圍｜許繹彬

港股在九月迎來一個好開始，儘管首個交易日在颱風襲港下被迫休戰一天，但本周一（4日）開市便高開，曾一度急升至近18900點，成交更超過1,500億元，是近半年罕有的美好境況。原因當然受上月國內分段推出四項振興股市的措施所刺激，而緊隨其後，內地大城市如廣州、深圳、北京、上海等8月尾9月初相繼官宣實施「認房不認貸」政策。外間有感國內在短期內接連推出上述兩項振興股市措施政策，目的非常鮮明，有望令資本市場變得更靈活，而「認房不認貸」政策目的，更是穩定正處於水深火熱及久病未癒的樓市。由於政策來的急促，顯出國家對振興經濟的決心，市場上更不斷傳出不同形式的救市措施，如降準等。反觀雖然香港財金官員仍然未對挽救水深火熱的經濟作出任何反應，但在市場上充斥港府可能會快將跟隨國內作出「摱車邊」的減印花稅政策，令港股在充滿憧憬的情況下，作出了相對的反應，氣勢如虹地升穿18500點的20天線，單憑圖表來看，去到更高的水平，絕非無可能。

一眾投資者在這兩周不斷憧憬港府快將有實務的刺激及增加股市流動性的救市方案，其中減股票印花稅當然是全城均認為最直接及實際的救市措施，因而滿城均在熱切期待公佈。不過，在截稿之時仍未見動靜。投資者仍在渴望之際，財爺突然於本周日於個人網誌作出撥冷水的言論，稱「調低股票交易印花稅無助提振市況效果或適得其反」，言論一出，全城熱切期待的希望，突然幻滅。及後，財爺又突然發表言論，澄清並無排除減印花稅的可能，只是稱刺激股市需要打「組合拳」，就財爺彈出彈入的言論，確實令投資者的腦裡充滿問號。

筆者認為，香港經濟正處於水深火熱，股樓齊跌的現象亦已發生，必須要推出「即食快捷」的方案，令投資者見到政府振興經濟的決心，才有信心繼續投資。由始至終，筆者再三強調，減印花稅不會令港股立即「起死回生」或令成交急促返回2,000億以上的光景，但減稅後，相信一定能保存競爭力與近年股市發展蓬勃的國家（如美股和日股）拉近距離，令港股不會再被投資者離棄。眼見中國或其他國家推行減印花稅的步伐快如閃電，就知一定對振興經濟有莫大的幫助，希望港府處事要「貼地」，不應一拖再拖。

談回港股現況，在每天不斷憧憬減印花稅情況下，確實曾出現持續向上的氣勢，但始終仍是「只聞樓梯響」，暫時仍是落空。由於憧憬的藥力在淡市中發揮的作用會有限期，所以在本周初急升後，周二（5日）國內公佈8月中國服務業經營活動指數（PMI）跌至51.8，差過預期的53.5，數據一出隨即令A股市場作出相應的調整，加上美金兌人民幣滙率再次跌穿7.30水平，港股再次受不同程度的不利消息衝擊，沽盤令港股跌穿18500點，成交亦頓然打回千億以下。

筆者建議，現階段只能再次還原基本步，每日留意對港股有所影響的數據，見機行事；而油價突然作出突破，投資者不妨留意油股中石油（0857）。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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