工行及建行等四大內銀稱　本月25日調整現有按揭利率

多間大型內銀公布關於存量首套個人住房貸款利率調整有關操作事項公告。

工行（1398）指出自本月25日起，將與存量個人住房貸款客戶就貸款執行利率進行協商調整。

工行與農行（1288）均表示，2019年10月8日至2022年5月14日發放的、執行LPR定價的浮動利率貸款，最低可調整至全國首套房貸利率政策下限，即相應期限LPR不加點，原貸款發放時所在城市首套房貸利率政策下限高於LPR，按發放時所在城市首套房貸利率政策下限執行。

農行稱，為方便客戶，該行主要採取變更貸款利率方式，將於本月25日起主動進行批量下調。後續該行將在掌上銀行、貸款經辦行、營業網點、95599、「中國農業銀行微銀行」等渠道提供查詢等服務，可於本月15日起查詢存量房貸利率是否滿足下調條件及下調幅度等有關事宜。

中行（3988）亦指，將於本月25日起，開展存量首套住房貸款利率調整工作。其中，2019年10月8日至2022年5月14日發放的貸款，如當地下限高於全國首套住房貸款利率政策下限，則將貸款加點幅度調整為當地下限；否則，如貸款利率高於全國下限，則將貸款加點幅度調整為全國下限（即LPR+0個基點），如貸款利率低於全國下限則不調整。

建行（0939）指出，2019年10月8日至2022年5月14日發放的，調整後的利率按全國首套房貸利率政策下限，即相應期限（原貸款合同期限）LPR利率執行；2022年5月15日至2023年8月31日已發放的或已簽訂合同但未發放的，調整後的利率按全國首套房貸利率政策下限，即相應期限（原貸款合同期限）LPR減20個基點執行。