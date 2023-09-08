黑雨水浸｜保聯指極端情況下　員工上下班途中獲僱員補償條例保障

香港在不足兩周內出現極端情況。上周颱風吹襲，香港掛起10號風球。天文台則從周四（7日）晚上11時05分起，發出黑色暴雨信號。在極端情況下，不少行業的僱員在極端情況仍須前往工作地點上班。香港保險業聯會指出，在僱員在工作開始前4小時內，以直接路線由其居所前往工作地點途中，或在工作時間終止後4小時內，由工作地點前往居所途中遭遇意外受傷或死亡，一律被視作初受僱期間因工作遭遇意外而引致。



保聯指出僱主必須負起《僱員補償條例》下的補償責任。因此僱員補償保險將提供保障。

保聯又指出，如因水浸引致財物出現損失是屬於財物全險的保障範圍。假如財物或貨物因水浸造成損失，物主應在可行及安全的情況下盡量減低損失，例如將物件放於較高位置、或將未受損的物件搬離已浸濕的物件以減少沾濕的機會等，並保留損壞物品，以及拍照作紀錄，以便索償時作佐證。

假如大廈因水浸造成損失，例如電梯或其他公用設施受水浸波及，業主、法團和大廈管理公司應在可行及安全的情況下盡量減低損失和清理積水，亦應盡快通知保險公司，以便保險公司可以盡早安排理賠人員和公証行評估損失，將受影響時間減至最低。

保聯又指出，汽車保單一般並無條款排除黑色暴雨警告信號、八號或更高警告信號生效或「極端情況」存在期間的保障，除個別保單特別列明。惟投保人／司機必須留意：大部份保單條款列明，受保人須採取一切合理步驟以防受保汽車損失或損毀，以及保持受保汽車的良好狀態。另外，亦要遵守保單內其他有關條款。