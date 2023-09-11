騰訊WeChat Pay HK可綁海外信用卡　騰訊：200元以上交易免手續費

內地手機支付普及度高，但對於境外遊客而言卻未必方便。騰訊（0700）宣佈，微信支付目前已與Visa、Discover Global Network（含Diners Club）、JCB、Mastercard等國際發卡公司合作，以綁定使用。



微信支付可綁海外信用卡

騰訊指出，內地微信支付及香港版WeChat Pay HK均已可添加包括Visa、Master等在內的海外銀行卡，同時亦得到本港金管局授權，可加入包括滙豐（0005）、恒生（0011）、渣打（2888）、花旗等在內的20家銀行賬戶，並透過轉數快提供服務。

當中，海外銀行卡可以透過護照、回鄉證、外國人永久居留身份證等文件，進行身份認證，不再只局限於使用內地身份證。但使用相關電子錢包消費前，必須要有證件認證，且只限於內地商戶消費。此外，如普遍信用卡一樣，綁定的海外信用卡並無法進行現金提款。

香港手機號認證的WeChat Pay顯示，可以選擇綁定海外信用卡。（WeChat截圖）

港人身份認證豁免手續費

根據國際卡交易慣例，單筆金額超過200元將收取3%的手續費。但現時如果以香港手機號註冊WeChat，用港人身份認證綁定海外銀行卡，即便高於200元也無需收取手續費，此舉被視為現階段鼓勵港人試用海外銀行卡「綁定服務」的激勵措施。

騰訊又表示，會為註冊WeChat的香港用戶，提供「港人北上」的匯率優惠，以促進消費。

集中關注微信用戶境外消費需求

騰訊又指，微信支付目前覆蓋69個國家和地區、1,000餘家境外合作機構，及超過400萬境外商戶。2023年8月與2019年8月相比，微信支付總境外商戶數增長，超過748%，線下日均交易筆數增長，超過114%。而本港更成為五一黃金周微信支付境外消費第一熱門地。

微信支付海外業務市場負責人鄭紅敏表示，主要關注內地微信用戶的境外消費需求。（資料圖片）

但相較於主要競爭對手Alipay Plus，已進軍海外市場，微信支付海外業務市場負責人鄭紅敏反復強調，「微信支付在境外市場的目標客戶，仍是中國遊客、中國留學生和海外華人」。

她表示，微信支付與其他平台支付軟件的最大分別在於，只要海外市場還有對內地用戶旅行、留學、商務等領域的需要，就可以搭建起一個有用戶黏性的生態系統，提升內地龐大的微信用戶的海外消費體驗，這也將是微信支付一貫秉持的商業模式。