瑞銀料人民幣兌美元年底前小幅升值　或見7.15　全年出口跌5%

瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤指出，內地8月進出口均有改善，實際進口量已實現連續6個月錄得按年正增長，反映出內需相對穩定。遂該行維持年底前人民幣可錄得小幅升值預測；同時將人民幣年底時預測水平，由6.95調整至7.15。



汪濤指出8月出口跌幅收窄與基數較低有關，可是經過季節性調整後，出口亦錄得輕微升幅。剔除價格因素後月，瑞銀估計出口量轉為按年增長。受益於價格跌幅收窄及實際進口量增長加快，進口額跌幅由7月的12%收窄至7.3%。

汪濤指出內地8月對美國出口改善幅度最大，按年跌9.5%，對其他主要出口地大多有改善。雖然跌幅收窄，但消費品出口仍較疲弱。其中汽車及零部件出口增速因基數較高而放緩。縱使手機產品出口未見大幅增長，IT產品出口對整體出口增幅拖累進一步收窄。

汪濤又指出大部份PMI出口訂單指數仍處於榮枯線之下，反映出外需疲軟態勢未結束，其他經濟體出口資料亦顯示外需疲弱情況。該行預料未來數個月出口會持續按年下跌，不過新手機周機或可刺激出口，料全年出口或跌5%。

至於人民幣匯價方面，她指出人民幣兌美元在8月貶值2%，於當月底人民幣兌美元處於7.29水平。可是在美元強勢背景下，人民幣兌CFETs一籃子貨幣匯率在8月只貶值0.3%。該行料年底時人民幣兌美元為7.15。