A股半日高收　內地國金監局降險企投資滬深300指數成份股風險因子

繼早前推出削減股票交易印花稅等措施後，內地監管機構再出招冀刺激A股表現。國家金融監親管理總局於周日（10日）發布《關於優化保險公司償付能力監管標準的通知》，對於保險公司投資滬深300指數成份股，風險因子從0.35調整至0.3；投資科創板上市普通股票，風險因子從0.45調整為0.4。



對於投資公開募集基礎設施證券投資基金（REITS）中未穿透的，風險因子從0.6調整為0.5。若保險公司投資國家戰略性新興產業未上市公司股權，風險因子為0.4。

上述新規均需保險公司在保持綜合償付能力充足率100%，及核心償付能力充足率50%監管標準不變基礎上，根據保險業發展實際情況，優化保險公司償付能力監管標準下進行。

內媒引述權威人士指出，優化新規將進一步釋放增量險資，釋放保險資金權益資產配置空間，同時新規體現監管引導保險資金加大對科技創新支持力度。

A股半日上揚，上證中午收市報3134點，升17點，深成中午收市報10326點，升44點，滬深300指數中午收市報3751點，升11點，創業板指數收市報2054點，升4點。

調整險企最低資本要求

同時，《通知》又明確，差異化調節最低資本要求。要求總資產100億元（人民幣‧下同）以上、2,000億元以下的財產險公司和再保險公司，以及總資產500億元以上、5000億元以下的人身險公司，最低資本按照95%計算償付能力充足率。

總資產100億元以下的財產險公司和再保險公司，以及總資產500億元以下的人身險公司，最低資本按照90%計算償付能力充足率。

對此，權威人士指將有力提升中小財險公司償付能力，預計中小財險公司償付能力充足率將提高13至18個百分點。