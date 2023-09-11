人民幣離岸價曾抽升600點　港股跌幅一度收復萬八關｜持續更新

港股在上周五（8日）因惡劣天氣而停市。美股三大指數則在當日高收，其中道指重上34500點。至於今日（11日）亞太區股市早段表現，日本及韓國股市均變化不大。



【14:27】

人民幣反彈，離岸價一度升逾600點兼收復7.3，帶動港股跌幅曾收窄至不足200點，以及收復18000點。

恒指最新報17968點，跌233點。

【13:43】

多隻內房股於午後收復不少失地，恒大（3333）掉頭上揚，升9.4%，雅居樂（3383）升0.9%，碧桂園（2007）亦曾倒升，最新報1.05元，跌1.9%，龍湖（0960）跌4.2%，融創（1918）升12.1%，世茂（0813）升5.9%。

【13:26】

港股跌幅午後收窄兼重上萬八點，恒指最新報18043點，跌158點，國指跌29點，報6285點，科指跌26點，報4065點。

地產股仍處於弱勢，新地（0016）瀉9.7%，新世界（0017）跌5.5%，恒地（0012）跌4.3%。

醫藥股逆市上揚，翰森製藥（3692）升4%，國藥（1099）升3.6%，中生製藥（1177）升3.4%。

【12:10】

恒指半日跌305點，報17896點，國指跌89點，報6225點，科指跌80點，報4011點。

地產股下挫，新地（0016）瀉9.4%，報80元，新世界（0017）跌5.9%，恒地（0012）跌5.4%，嘉里（0683）跌1.4%，信和（0083）逆市升0.9%。

收租股方面，領展（0823）跌2.2%，希慎（0014）跌3.8%，九倉置業（1997）跌1.1%，置富產業信託（0778）跌0.6%。

科技股方面，阿里（9988）跌3.6%，騰訊（0700）跌0.2%，美團（3690）跌1%，小米（1810）跌4.5%，百度（9888）跌2.2%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.6%，港交所（0388）跌3.1%，友邦（1299）跌4.1%。

內險股方面，平保（2318）跌1%，國壽（2628）跌0.3%，太保（2601）跌1.8%。

【11:39】

新地（0016）遭到大行唱淡兼適逢大行將調整新造按揭利率，今早曾下瀉逾12%，為自2012年3月底以來最大單日跌幅。最新報80元，跌9.4%，市值蒸發240億元。

恒指最新報17914點，跌288點，國指跌80點，報6234點，科指跌77點，報4014點。

【10:49】

地產股下挫，新地（0016）瀉9.5%，新世界（0017）跌5.5%，恒地（0012）跌4.3%。

保險股今早偏軟（1299）跌3.9%，報64.95元，保誠（2378）跌1.3%，宏利（0945）升0.3%。

恒指最新報17922點，跌280點，國指跌84點，報6230點，科指跌75點，報4016點。

【10:05】

港股跌幅縮窄至263點，最新報17938點，國指最新報6233點，跌81點，報4013點，跌77點。

新地（0016）今早創自2012年3月30日後以來最大跌幅，最新報78.8元，瀉10.8%。新世界（0017）挫6.2%，恒地（0012）跌5.2%。

內房股方面，龍湖（0960）跌4.9%，報16.56元。

科技股方面，京東（9618）跌3.6%。

【09:41】

港股跌幅擴大至逾300點，最新報17896點，跌305點，國指最新報6216點，跌97點，科指最新報4001點，跌90點。

新地（0016）瀉11.7%，新世界（0017）跌6.4%，嘉里（0683）跌1.6%，信置（0083）跌1%。

收租股方面，領展（0823）跌1.3%，希慎（0014）跌2.3%，置富產業信託（0778）跌1.2%，冠君（2778）跌3.8%。

【09:25】

港股今日重新開市，恒指最新報17941點，低開260點，國指最新報6216點，低開98點，科指最新報3997點，低開94點。

阿里（9988）低開3.1%，騰訊（0700）低開1.9%，美團（3690）低開2.1%。

金融股方面，滙豐（0005）最新報56.95元，低開0.6%，港交所（0388）低開2.3%，險守300元。

內險股方面，平保（2318）高開0.5%，國壽（2628）平開。

中資券商股方面，信証（6030）低開1.4%，中國銀河（6881）高開0.2。

濠賭股方面，銀娛（0027）平開。