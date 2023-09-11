地產股捱沽　新地瀉近12%　港股跌幅擴至逾300點｜持續更新

港股在上周五（8日）因惡劣天氣而停市。美股三大指數則在當日高收，其中道指重上34500點。至於今日（11日）亞太區股市早段表現，日本及韓國股市均變化不大。



【09:41】

港股跌幅擴大至逾300點，最新報17896點，跌305點，國指最新報6216點，跌97點，科指最新報4001點，跌90點。

新地（0016）瀉11.7%，新世界（0017）跌6.4%，嘉里（0683）跌1.6%，信置（0083）跌1%。

收租股方面，領展（0823）跌1.3%，希慎（0014）跌2.3%，置富產業信託（0778）跌1.2%，冠君（2778）跌3.8%。

【09:25】

港股今日重新開市，恒指最新報17941點，低開260點，國指最新報6216點，低開98點，科指最新報3997點，低開94點。

阿里（9988）低開3.1%，騰訊（0700）低開1.9%，美團（3690）低開2.1%。

金融股方面，滙豐（0005）最新報56.95元，低開0.6%，港交所（0388）低開2.3%，險守300元。

內險股方面，平保（2318）高開0.5%，國壽（2628）平開。

中資券商股方面，信証（6030）低開1.4%，中國銀河（6881）高開0.2。

濠賭股方面，銀娛（0027）平開。