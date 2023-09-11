新地瀉逾9%　市值蒸發240億元　股價險守80元｜持續更新

港股在上周五（8日）因惡劣天氣而停市。美股三大指數則在當日高收，其中道指重上34500點。至於今日（11日）亞太區股市早段表現，日本及韓國股市均變化不大。



【11:39】

新地（0016）遭到大行唱淡兼適逢大行將調整新造按揭利率，今早曾下瀉逾12%，為自2012年3月底以來最大單日跌幅。最新報80元，跌9.4%，市值蒸發240億元。

恒指最新報17914點，跌288點，國指跌80點，報6234點，科指跌77點，報4014點。

【10:49】

地產股下挫，新地（0016）瀉9.5%，新世界（0017）跌5.5%，恒地（0012）跌4.3%。

保險股今早偏軟（1299）跌3.9%，報64.95元，保誠（2378）跌1.3%，宏利（0945）升0.3%。

恒指最新報17922點，跌280點，國指跌84點，報6230點，科指跌75點，報4016點。

【10:05】

港股跌幅縮窄至263點，最新報17938點，國指最新報6233點，跌81點，報4013點，跌77點。

新地（0016）今早創自2012年3月30日後以來最大跌幅，最新報78.8元，瀉10.8%。新世界（0017）挫6.2%，恒地（0012）跌5.2%。

內房股方面，龍湖（0960）跌4.9%，報16.56元。

科技股方面，京東（9618）跌3.6%。

【09:41】

港股跌幅擴大至逾300點，最新報17896點，跌305點，國指最新報6216點，跌97點，科指最新報4001點，跌90點。

新地（0016）瀉11.7%，新世界（0017）跌6.4%，嘉里（0683）跌1.6%，信置（0083）跌1%。

收租股方面，領展（0823）跌1.3%，希慎（0014）跌2.3%，置富產業信託（0778）跌1.2%，冠君（2778）跌3.8%。

【09:25】

港股今日重新開市，恒指最新報17941點，低開260點，國指最新報6216點，低開98點，科指最新報3997點，低開94點。

阿里（9988）低開3.1%，騰訊（0700）低開1.9%，美團（3690）低開2.1%。

金融股方面，滙豐（0005）最新報56.95元，低開0.6%，港交所（0388）低開2.3%，險守300元。

內險股方面，平保（2318）高開0.5%，國壽（2628）平開。

中資券商股方面，信証（6030）低開1.4%，中國銀河（6881）高開0.2。

濠賭股方面，銀娛（0027）平開。