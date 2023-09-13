美股︱油價上升加劇通脹憂慮　道指收市跌17點　納指挫1%

美國13日公布8月份消費者物價指數（CPI）報告前夕，油價上漲加劇投資者對通脹的憂慮，擔心影響美國貨幣政策。另外，蘋果公司（Apple）發布新iPhone之際，瑞銀調低其新機出貨量預期，拖累Apple股價下跌。道指周二（12日）收市跌17點，為連升3個交易日後回落；納指則挫%。



道指收市報34,645.99點，跌17.73點或0.05%；標指報4,461.90點，跌25.56點或0.57%；納指報13,773.61點，跌144.28點或1.04%。

蘋果公司（Apple）13日舉行秋季新品發報會，一如預期發布iPhone15。但瑞銀此前表示，蘋果正面對中國經濟和華為新機等風險，因此把其新iPhone的出貨量由預期8,000萬至9,000萬部，下調至7,800萬部。消息拖累蘋果股價，至收市跌1.71%。

另外，雲服務提供商甲骨文（Oracle）因預計本季度收入低於目標，且將略低於第一季度預期，股價至收市跌13.5%。

市場認為，美國13日公布的消費者價格指數 （CPI）報告，從中推測聯儲局利率政策動向。經濟學家估算，8月份CPI按年升3.6%，高於前一月的3.2%；核心CPI料升4.3%，低於前一月的4.7%，按月料升0.2%。

另外，石油輸出國組織 （OPEC）12 日公布，由於全球石油庫存在第3季大幅減少，第四季每日供應缺口達330萬桶。國際油價上漲，紐約期油每桶報88.91美元，升1.62元或1.86%；倫敦布蘭特期油報92.14美元，漲1.50美元或1.65%。