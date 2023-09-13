港股失守萬八點　醫藥股受壓　內房股當炒富力飆22%｜持續更新

蘋果旗下新iPhone產品iPhone 15系列已於周二（12日）登場，可是蘋果股價卻下跌1.7%。同時電動車生產商Tesla股價回吐逾2%，拖累美股三大指數低收。反映科技股走勢的納指跌1%或144點，道指跌17點。至於今日（13日）亞太區股市輕微上揚。



【12:27】

港股高開低走，半日跌37點，中午收市報17988點，國指跌23點，報6236點，科指跌25點，報4038點，成交額為418億元。

醫藥股今早表現疲弱，國藥（1099）跌4.5%，藥明生物（2269）跌2.2%，翰森製藥（3692）跌1.8%，中生製藥（1177）跌1.4%。

內房股今早繼續處於強勢，建業地產（0832）升19.5%，富力（2777）升22.1%，寶龍地產（1238）升27.6%，花樣年（1777）升36.4%，融創（1918）升3.2%。

科技股方面，阿里（9988）跌0.8%，報85.6元，騰訊（0700）跌0.7%，美團（3690）跌1.5%，京東（9618）跌0.8%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.4%，中銀（2388）無升跌，港交所（0388）跌0.7%，友邦（1299）升0.9%。

【10:40】

港股掉頭向下兼失守萬八點關，恒指最新報17978點，跌47點，國指跌21點，報6283點，科指跌24點，報4039點。

醫藥股回落，國藥（1099）跌3.2%，藥明生物（2269）跌1.4%，翰森製藥（3692）跌1.4%。

手機設備股方面，舜宇（2382）升4.3%。

多隻內房股攀升，富力（2777）升13.6%，建業地產（0832）跌26.8%，花樣年（1777）升28.4%。

【09:37】

內房股繼續處於強勢，寶龍（1238）升19.8%，合景泰富（1813）升10.7%，富力（2777）升11%，中駿（1966）升9.8%，龍光（3380）升12%，融創（1918）升5.3%，碧桂園（2007）升6.5%，恒大（3333）升3.7%。

恒指最新報18182點，升156點，國指最新報6308點，升48點，科指升22點，報4086點。

【09:26】

恒指最新報18131點，高開105點，國指最新報6269點，高開38點，科指最新報4082點，高開18點。

新地（0016）獲大股東郭氏家族於周一（11日）斥資1.28億元，增持161萬股。執行董事郭基煇於同日以4,769萬元增持新地60萬股。新地今早股價表現偏軟，最新報80.2元，低開不足0.1%。

蘋果新iPhone系列產品已推出，手機設備股今早表現，舜宇（2382）高開2.3%，瑞聲（2018）及鴻騰（6088）均平開。

科技股方面，阿里（9988）最新報86.85元，高開0.6%，騰訊（0700）最新報326元，高開1.2%。

多間銀行宣布上調H按封頂息率，滙豐（0005）最新報58.7元，高開1.3%，旗下恒生（0011）則平開。