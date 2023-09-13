內企赴港上市「開快車」　近百家已遞交備案申請

在Ａ股IPO節奏放緩，但境外IPO赴港上市則開快車。內地今年3月底實施《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》後，根據中國證監會官網資料顯示，截至本月7日，已收到超過138家企業的備案申請，其中97家內地企業擬赴港上市。



內媒稱，已取得中國證監會境外上市備案通知書的企業有31家，正在備案流程中的企業107家。而在取得備案通知書的31家企業中，當中有15家都是在8月取得備案通知書。其又不排除存在以非公開方式，申報項目申請了延後公示備案，因此外界猜測實際申報數字應超過公開計算的138家。

截至9月7日，97家內地企業擬赴港上市。（資料圖片）

境外上市合規性審查受證監會關注

截至上周五（8日），中國證監會亦境外發行上市備案補充材料要求，涉及7家企業，包括茶百道、貨拉拉、黑芝麻智能等，強調了內地企業境外上市需進行合規性審查，需保護國家數據安全與個人信息安全。

今年8月底，中國證監會宣佈將階段性收緊IPO節奏，促進投融資兩端的動態平衡，而上半年《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》正式實施以來，亦利好內地企業境外上市，相關企業提交備案材料或將持續踴躍，近期或再有更多內地企業於近期赴港上市。