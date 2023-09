美國政府對中國限制蘋果公司的產品傳聞表達關切。美國政府指出,對於中國政府實施並擴大使用蘋果iPhone禁令,屬對美國的一種報復。白宮國家安全委員發言人柯比指出,對禁令感到憂慮,又指出這似乎是激進且不恰當的報復行為。



早前有報道指出,內地據悉準備擴大iPhone使用限制範圍,禁止部門及國企使用,反映出蘋果在內地面臨挑戰加劇,部份政府機構已開始要求員工不要帶iPhone到工作場所。

iPhone:New iPhone 15 and iPhone 15 Plus are displayed during the 'Wonderlust' event at the company's headquarters in Cupertino, California, U.S. September 12, 2023. (REUTERS)