內地股市走勢個別　上證升深成低收　港股最新升61點｜持續更新

美國股市於周三（13日）走勢個別，其中反映科技股走勢的納指上揚40點，道指則低收70點。其中蘋果股價仍未止跌，於周三跌1.2%。亞太區股市今日（14日）早段上揚，其中日股升逾200點，逼近33000點。



【15:07】

內地股市走勢個別，上證收市報3126點，升3點，深成收市報10197點，跌58點，滬深300指數收市報3733點，跌3點，創業板指數收市報2011點，跌15點。

港股方面，恒指最新報18070點，升61點，國指升48點，報6284點，科指升22點，報4063點。

【13:44】

港股走勢於午後再次逆轉，最新報18049點，升40點，國指升34點，報6270點，科指升16點，報4057點。

東方海外（0316）升4.8%。

油股上揚，中海油（0883）升3.5%，中石油（0857）升2.6%。

小米（1810）升2.7%。

【12:27】

內房及物管股再次處於弱勢，不過重磅股滙豐（0005）及能源股獲投資者追捧，促使大市半日僅跌不足40點。

恒指中午收市報17969點，跌39點，國指跌1點，報6234點，科指無升跌，報4041點，成交額為424.8億元。

內房股下跌，碧桂園（2007）跌4.5%，報1.05元，融創（1918）瀉9.5%，恒大（3333）跌8.9%，世茂（0813）跌8.7%。

物管股同樣受壓，碧桂園服務（6098）跌6.1%，雅生活（3319）跌3.7%，保利物業（6049）無升跌。

汽車股方面，比亞迪（1211）跌1.5%，理想汽車（2015）升1%，蔚來（9868）跌1%。

科技股方面，阿里（9988）跌0.3%，騰訊（0700）跌0.3%，美團（3690）跌0.7%。

金融股方面，滙豐（0005）曾收復60元，中午收市報59.9元，升1.5%，港交所（0388）跌0.9%。

【11:40】

內房股下挫，恒大（3333）瀉12.7%，正榮地產（6158）挫14.9%，當代置業（1109）跌19.6%，融創（1918）跌10.8%，碧桂園（2007）跌6.4%。

恒指跌43點，最新報17965點。

【10:26】

港股掉頭下跌，恒指最新報17931點，跌77點，國指跌20點，報6215點，科指跌12點，報4028點。

碧桂園服務（6098）跌4.6%，保利物業（6049）跌0.7%。

內房股方面，當代置業（1107）復牌後股價走勢波動，先抽升22.4%，其後掉頭回落，最新報0.085元，瀉20.6%。

汽車股方面，比亞迪（1211）跌1.6%。

有線寬頻（1097）逆市揚4.7%。

【09:52】

恒指最新報18145點，升136點，國指升56點，報6292點，科指升42點，報4083點。

比亞迪（1211）跌1%，報245.2元。

有線寬頻（1097）與廣東廣播電視台合作，推出大灣區節目，最新報0.043元，升2.4%。

新地（0016）跌1%，最新報80.8元。

【09:27】

恒指最新報18101點，高開92點，國指最新報6269點，高開34點，科指最新報4065點，高開23點。

歐盟擬對內地針對電動車補貼進行調查，車股今早走勢個別，比亞迪（1211）低開0.6%，小鵬（9868）高開0.8%，吉利（0175）高開0.7%。

科技股方面，阿里（9988）高開0.3%，騰訊（0700）高開0.7%，美團（3690）高開0.3%。

內房股方面，花樣年（1777）高開0.9%，融創（1918）低開1%，碧桂園（2007）高開0.9%。

金融股方面，滙豐（0005）最新報59.7元，高開1.2%，港交所（0388）高開0.3%。