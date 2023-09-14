港股掉頭跌77點　失守萬八點關　有線寬頻逆市飆半成｜持續更新

美國股市於周三（13日）走勢個別，其中反映科技股走勢的納指上揚40點，道指則低收70點。其中蘋果股價仍未止跌，於周三跌1.2%。亞太區股市今日（14日）早段上揚，其中日股升逾200點，逼近33000點。



【10:26】

港股掉頭下跌，恒指最新報17931點，跌77點，國指跌20點，報6215點，科指跌12點，報4028點。

碧桂園服務（6098）跌4.6%，保利物業（6049）跌0.7%。

內房股方面，當代置業（1107）復牌後股價走勢波動，先抽升22.4%，其後掉頭回落，最新報0.085元，瀉20.6%。

汽車股方面，比亞迪（1211）跌1.6%。

有線寬頻（1097）逆市揚4.7%。

【09:52】

恒指最新報18145點，升136點，國指升56點，報6292點，科指升42點，報4083點。

比亞迪（1211）跌1%，報245.2元。

有線寬頻（1097）與廣東廣播電視台合作，推出大灣區節目，最新報0.043元，升2.4%。

新地（0016）跌1%，最新報80.8元。

【09:27】

恒指最新報18101點，高開92點，國指最新報6269點，高開34點，科指最新報4065點，高開23點。

歐盟擬對內地針對電動車補貼進行調查，車股今早走勢個別，比亞迪（1211）低開0.6%，小鵬（9868）高開0.8%，吉利（0175）高開0.7%。

科技股方面，阿里（9988）高開0.3%，騰訊（0700）高開0.7%，美團（3690）高開0.3%。

內房股方面，花樣年（1777）高開0.9%，融創（1918）低開1%，碧桂園（2007）高開0.9%。

金融股方面，滙豐（0005）最新報59.7元，高開1.2%，港交所（0388）高開0.3%。