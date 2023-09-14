激活資本市場　經濟環境自然改善｜許繹彬

港股承上周的頹勢，曾再度跌穿18000點的水平，在走勢上完全不跟外圍市況走向，繼續我行我素維持低成交，更錄得六連跌。本周初時，港股曾一度跌至17842點水平，10天及20天線相繼失守，周一（11日）人民銀行穩定匯率力度再次升級，在外匯自律機制專題會議召開時，強調堅決杜絕投機炒作之風。言論一出，境內外人民幣匯率大幅反彈近1%，中央是次再度出手干預人民幣匯率，令人民幣兌美金從低位近7.36水平瞬間急彈至7.28左右。是次人民幣反彈，隨即帶動A股及港股作出相應的反彈，可惜卻予人「死貓彈」的感覺，因為恒指只有跟大隊重回18000點水平，隨後走勢又「死下死下」，完全沒有方向可言，成交更曾一回落至不足800多億，只能對港股慨嘆一句「真係唔知想點」。

筆者相信，導致本周港股不穩的格局，其中一個主因是受滙豐（0005）突然公佈由9月18日起，將一﹑二手物業的拆息按揭（H按）封頂利率，由目前的最優惠利率P減2.25厘，調整至P減1.75厘，變相加息0.5厘；按揭利率由3.625厘調高至4.125厘。同時，市場消息亦指出，該行將現金回贈也減至2%，中銀（2388）同步仿效。市場預期，其他銀行亦將會效法，直接令市民供樓成本大增，對本港地產股呈現一定的沽壓。加上，曾在八十年代開始叱吒風雲，擁有大量投資物業及現金流相當充裕的老牌藍籌地產—新地（0016）在業績報告內提到，「集團在未來將緊守其股息政策，分派其基礎溢利的40%至50%為股息」。此言論一出，外間肯定新地未來實際股息，將會較去年為少，在業績未算標緻及作出削減派息的舉動，令新地股價創52周新低。而所有地產股在內外夾擊下，均紛紛呈現沉重的沽壓，多隻老牌地產股亦同樣創下52周新低，光環盡失，因而令港股再度下沉。

筆者認為，新地削減派息的情況，與曾迷倒一眾「好息」股民愛戴的煤氣（0003）去年在宣佈業績時，突然取消派送紅股的政策時相約，當時此舉令煤氣跌至體無完膚，現在的股價更是近年10年新低，確實令人唏噓﹗如香港的經濟情況一直未能改善，恐怕類似煤氣和新地此等失去光環情況，可能會相繼出現。

儘管三年疫戰正式在去年完結，但香港經濟的復元能力根本不似預期，今年更出現股樓齊跌的格局，負資產及銀主盤隨處可見；股票市場成交持續萎縮，走勢已不能與美國相比，最意想不到是落後於亞洲其他國家。投資者日日希望聽到股市減印花稅等救巿措施，能為成交低迷的股票市場注入動力；盡快推出樓市撤辣等措施，目的能振興疲弱的樓市，可惜本港的投資者只能得個「等」字，「等」到其他國家相繼出招救市，香港仍然在苦候。另一邊廂，港府對推行以民生為主的措施，則顯得不遺餘力，迅速傾巢而出地著手推動「夜經濟」，期望改善飲食及零售的生意環境以扭轉香港疲弱的經濟。

筆者由始至終對政府改善民生措施是非常支持，但如能在源頭出發，效果可能更為有效，先搞活資本市場，飲食及零售的生意來源自然會改善。尤記得2020年股市及樓市大旺時，飲食及零售、夜生活及各行各業歌舞昇平，巿面都洋溢著歡欣。由此可見，資本市場變得活躍，所有行業均受惠，內地已開始付諸實行推出措施激活資本市場。因此，投資者現階段仍對港府能出招激活資本市場有所期望，並非無因。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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