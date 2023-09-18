兩大概念︰環球人工智能及消費　第四季值得關注｜伍禮賢

美國近期公佈八月份通脹數據（CPI）按年升幅為3.7%，略高於市場預期，惟金融市場表現平穩，相信更能反映投資者認同聯儲局年內結束加息周期機會較大。結合目前市況不同行業的發展趨勢，第四季度環球兩大行業投資不妨值得投資者關注。

環球人工智能帶動科技行業成長

ChatGPT掀起人工智能（AI）熱潮，使其成為今年市場主題，並推動美國芯片巨企、人工智能生成應用企業業績表現出強勁增長力。同時，環球電子消費品市場經歷連續多季衰退後，有望今年第四季或明年上半年出現見底回升，帶動包括芯片等軟件需求回升。

雖然以傳統市盈率（PE）等估值而言，美國科技股估值相對較高，約處於過去五年均值向上偏離一個標準差，但若計及其科技股的成長性，以本益成長比（PEG）的估值法計算，目前科技股在盈利增長預期下的估值尚算合理。

目前市場預期，即使聯儲局在11月加息25個基點，預期亦將為本輪加息周期劃上句號。然後按兵不動並維持一段高利率時期至減息。根據歷史數據，前四輪美國暫停加息至減息前的整個周期中，科技股平均累計錄得15.9%的升幅，僅次於金融業的16.2%，反映其較能受惠此因素。

宏觀經濟環境利好消費表現

環球消費今年以來復甦勢頭強勁，以美國為例，標普500非核心消費指數個股盈利（EPS）今年首兩季分別錄得11.9%及11.1%的增長。及後預期往後三季的盈利增長分別為40.1%、9.9%及10.3%，為估值帶來支持。

另一方面，美國個人所得按月增加0.2%，從去年開始維持穩定趨勢，美國消費者購買力依舊；與此同時，美國核心CPI增速卻維持下行趨勢。居民收入增長持續高於物價增長，有利消費進一步復甦。同時，美國失業率目前仍處於60年代以來的低位，亦支撐環球消費表現。

標普500非核心消費指數目前的預期市盈率約30倍，仍低於市場的五年平均值，反映估值偏低。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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