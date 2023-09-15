內地公布8月三頭馬車數據　港股升幅擴至逾300點｜持續更新

軟銀旗下晶片設計公司ARM已於周四（14日）在美國納斯達克市場掛牌，最終收市價較招股價高出近25%。受到ARM上市首日表現理想，以及歐洲央行暗示距離加息周期尾聲不遠帶動，美股三大指數均高收，道指升331點或1%，納指升0.8%。亞太區股市今日（15日）亦承接美股升勢，其中日股升近300點，韓國股市升約1%。商品市場方面，於亞洲交易時段，油價及金價均輕微上揚。



【11:28】

內地公布8月社會消費品零售等「三頭馬車」，其中社會消費及工業增加值均勝預期，固定資產投資增長則遜預期，有關數據公布後，港股升幅明顯擴大，最新報18361點，升314點，國指升97點，報6372點，科指升66點，報4125點。

藥明生物（2269）升5%，宏橋（1378）升4.7%，中芯（0981）升3.9%，紫金（2899）升3.8%。

重磅股滙豐（0005）升2.3%，報61.15元。

新地（0016）升1.8%，報82.25元。

【09:55】

金礦股今早獲追捧，招金（1818）升2.9%，紫金（2899）升2.7%，山東黃金（1787）升0.8%，中國黃金（2099）升1.4%，SPDR金ETF（2840）升0.7%。

港股一度轉跌，恒指最新報18131點，升83點，國指升24點，報6299點，科指跌7點，報4051點。

【09:28】

恒指高開106點，報18154點，國指高開39點，報6314點，科指高開22點，報4081點。

人民銀行於周四（14日）傍晚宣布降準25個基點，內銀股今日上揚，建行（0939）高開0.9%，工行（1398）高開0.5%，中行（3988）高開1.1%。

內險股亦上揚，平保（2318）高開1%。

內房股造好，碧桂園（2007）高開1.9%，雅居樂（3383）高開0.9%，恒大（3333）高開1%，遠洋（3377）則低開1.5%。

金融股方面，滙豐（0005）延續升勢，最新報60.85元，高開1.8%。

科技股方面，美團（3690）高開1.2%。