內地8月社會消費零售額按年升4.6%　失業率按月跌至5.2%

內地公布被稱為「三頭馬車」﹕即社會消費品零售額﹑規模以上工業增加值，以及固定資產投資等經濟數據。其中8月份社會消費品零售額為3.79萬億元（人民幣‧下同）按年增長4.6%，規模以上工業增加值按年增長4.5%，首8個月固定資產投資按年增長3.2%。



國家統計局數據顯示，8月社會消費品零售總額3.79萬億元，按年增長4.6%。其中，除汽車以外的消費品零售額3.38萬億元，增長5.1%。今年首8個月，社會消費品零售總額30.22萬億元，同比增長7%。其中，除汽車以外的消費品零售額27.18萬億元，增長7.2%。

至於規模以上工業增加值，8月規模以上工業增加值按年實際增長4.5%。若與7月相比，8月份規模以上工業增加值比上月增長0.50%。今年首8個月，規模以上工業增加值同比增長3.9%。

固定投資方面，首8個月全國固定資產投資（不含農戶）32.7萬億元，按年增長3.2%（按可比口徑計算），其中，製造業投資增長5.9%，增速比今年首7個月份加快0.2個百分點。從按月看，8月份固定資產投資（不含農戶）增長0.26%。首8個月，民間固定資產投資16.94億元，按年下降0.7%。

首8個月房地產投資額跌8.8%

國家統計局又指出，首8個月，全國房地產開發投資7.69萬億元，按年下降8.8%；其中，住宅投資5.84萬億元，下降8%。今年首8個月，房地產開發企業房屋施工面積80.64億平方米，按年下降7.1%。

當局亦表示8月全國城鎮調查失業率爲5.2%，比上月下降0.1個百分點。本地戶籍勞動力調查失業率爲5.3%；外來戶籍勞動力調查失業率爲4.8%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率爲4.4%。31個大城市城鎮調查失業率爲5.3%，比上月下降0.1個百分點。全國企業就業人員周平均工作時間爲48.7小時。