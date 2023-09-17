點醒政府！　股市升降好正常　無人玩皆因唔好玩｜刁佬

今屆政府口號 「以結果為目標」，對於穩步下沉的香港股市，政府成立了「促進股票市場流動性專責小組」。從小組名稱已清晰看到政府認為香港股票市場的問題、結果及目標在哪裡，原來在官老爺眼中香港股票市場歸根究底的問題是市場流動性，簡單來講就係市場缺水。對於專責小組係這項目標及結果會否順利圓滿解決，刁佬真係唔知，不過一葉知秋，已看到政府的遠見有幾遠。

刁佬成日比喻交易所似賭場，如果話比你知，個賭埸冇人玩係因為冇流動性、冇錢，相信一定比一眾高手笑死罵死。一個賭埸冇人玩只因為唔好玩，唔公道，啲荷官黑口黑面仲抽佣高，一日到晚只想照顧貴賓廳，小注賭枱有客有錢賺都嫌煩，又話成本效益唔好，又話人地水準低，總之就細枱唔準開。大枱又如何？貴賓廳大枱，銀碼大多高手揾食，有老千唔緊要，只要賭場有佣抽，莊閒贏錢都冇所謂。不過事實如何？老千多就多人輸，大家冇癮貴賓廳自然冇人玩，亦冇錢到，即係大老爺話冇流動性。

政府除咗促進股票市場流動性之外，聯交所之前亦曾立下宏願，打算改善創業板的流通量，本來預計今年有政策推出，不過今年都只淨低三個月，恐怕都無嘢會推出。刁佬實在唔明白，一個小小嘅創業板流通量每況愈下，多年以來都冇辦法扭轉。唔知道政府呢一個「促進股票市場流動性專責小組」到底點樣從中學習，從而可以將成個香港股票市場提升流動性？ 老子有話，治大國如烹小鮮，自從創業板簡易轉板機制取消後，企業對在創業板上市的興趣大減，從前還有一班投資者會炒升班希望，現在集體沒有升級希望，連這批投資者的流動性都失去。炒股票其實就係用上市公司既未來表現去賭博，當整個市場都沒冇前景，只有結構性衰退。大老爺們還本未倒置，只說魚塘冇水，但不知魚塘已被污染，仲只准養大魚，不准養小魚。唔使農業專家去睇，估下都知道呢個魚塘啲魚好快會死曬。

股票市場有升有降其實好正常，牛市的時候市場熾熱，自然交投旺盛，熊市冷清成交萎縮亦正常。春有百花秋有月，夏有涼風冬有雪；市場自有調節機制。只要大老爺們唔好大細超，公平處事去監管，唔好細市值的公司一律當賊辦，就算有錢賺都要百般挑剔。而大市值公司無錢賺，故事吹到大一大，出咗大事總有人補鑊冇人負責。聯交所及證監會的執法手段，係恒大復牌事件刷新我哋嘅認知。如果係國家事件，好似瑞信咁，政府出嚟蓋個章，大家明，特事特辦 too big to be fall。你敢講冇人唔認，都唔係第一次啦，唔洗怕醜，而家最怕就係大家估估下，無準則可跟，大家唔知點做。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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