點醒政府！　股市升降好正常　無人玩皆因唔好玩｜刁佬

今屆政府口號 「以結果為目標」,對於穩步下沉的香港股市,政府成立了「促進股票市場流動性專責小組」。從小組名稱已清晰看到政府認為香港股票市場的問題、結果及目標在哪裡,原來在官老爺眼中香港股票市場歸根究底的問題是市場流動性,簡單來講就係市場缺水。對於專責小組係這項目標及結果會否順利圓滿解決,刁佬真係唔知,不過一葉知秋,已看到政府的遠見有幾遠。

刁佬成日比喻交易所似賭場,如果話比你知,個賭埸冇人玩係因為冇流動性、冇錢,相信一定比一眾高手笑死罵死。一個賭埸冇人玩只因為唔好玩,唔公道,啲荷官黑口黑面仲抽佣高,一日到晚只想照顧貴賓廳,小注賭枱有客有錢賺都嫌煩,又話成本效益唔好,又話人地水準低,總之就細枱唔準開。大枱又如何?貴賓廳大枱,銀碼大多高手揾食,有老千唔緊要,只要賭場有佣抽,莊閒贏錢都冇所謂。不過事實如何?老千多就多人輸,大家冇癮貴賓廳自然冇人玩,亦冇錢到,即係大老爺話冇流動性。

政府除咗促進股票市場流動性之外,聯交所之前亦曾立下宏願,打算改善創業板的流通量,本來預計今年有政策推出,不過今年都只淨低三個月,恐怕都無嘢會推出。刁佬實在唔明白,一個小小嘅創業板流通量每況愈下,多年以來都冇辦法扭轉。唔知道政府呢一個「促進股票市場流動性專責小組」到底點樣從中學習,從而可以將成個香港股票市場提升流動性? 老子有話,治大國如烹小鮮,自從創業板簡易轉板機制取消後,企業對在創業板上市的興趣大減,從前還有一班投資者會炒升班希望,現在集體沒有升級希望,連這批投資者的流動性都失去。炒股票其實就係用上市公司既未來表現去賭博,當整個市場都沒冇前景,只有結構性衰退。大老爺們還本未倒置,只說魚塘冇水,但不知魚塘已被污染,仲只准養大魚,不准養小魚。唔使農業專家去睇,估下都知道呢個魚塘啲魚好快會死曬。

股票市場有升有降其實好正常,牛市的時候市場熾熱,自然交投旺盛,熊市冷清成交萎縮亦正常。春有百花秋有月,夏有涼風冬有雪;市場自有調節機制。只要大老爺們唔好大細超,公平處事去監管,唔好細市值的公司一律當賊辦,就算有錢賺都要百般挑剔。而大市值公司無錢賺,故事吹到大一大,出咗大事總有人補鑊冇人負責。聯交所及證監會的執法手段,係恒大復牌事件刷新我哋嘅認知。如果係國家事件,好似瑞信咁,政府出嚟蓋個章,大家明,特事特辦 too big to be fall。你敢講冇人唔認,都唔係第一次啦,唔洗怕醜,而家最怕就係大家估估下,無準則可跟,大家唔知點做。

【財經專欄】刁場奇幻錄.刁佬

簡介:遊走在中環黑白之間,自覺是個穿著西裝的古惑仔,在波詭雲譎的金融市場中,鑽研刀不血刃的秘訣。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表香港01的任何立場,香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外,以上純屬個人研究分享,並不代表任何第三方機構立場,亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。