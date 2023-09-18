恒指半日跌181點　險守萬八點關　融創及恒大逆市揚｜持續更新

美國股市於上周五（15日）低收，納指及標普指數均跌1%，道指跌288點或0.8%。今日（18日）亞太區股市早段偏軟，澳洲及韓國股市均向下，日本股市則假期休市。匯市方面，美匯略為轉弱，歐元﹑英鎊及日圓等主要貨幣兌美元均上揚。



【12:16】

港股繼續在萬八點大關徘徊。恒指中午收市報18001點，跌181點，國指跌65點，報6244點，科指跌52點，報4025點。

內房股走勢個別，融創（1918）升11.8%，恒大（3333）升3.2%，碧桂園（2007）升0.9%，雅居樂（3383）跌3.6%。

科技股方面，阿里（9988）升1.3%，騰訊（0700）跌0.4%，美團（3690）跌1.4%，小米（1810）跌1.6%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.8%，港交所（0388）跌1.7%，友邦（1299）跌1.2%。

汽車股方面，吉利（0175）升2.2%，比亞迪（1211）升1.5%。

【11:14】

內房股走勢個別，融創（1918）掉頭上揚，升9.5%，恒大（3333）升1.6%，碧桂園（2007）無升跌，龍湖（0960）跌2.1%，雅居樂（3383）跌3.6%。

恒指最新報18028點，跌154點，國指跌52點，報6256點，科指跌43點，報4034點。

【10:15】

港股跌幅收窄，恒指最新報18094點，跌87點，國指跌29點，報6280點，科指最新報4057點，跌20點。

【09:40】

港股跌幅擴大至逾200點，兼失守萬八點大關。恒指最新報17961點，升221點，國指跌83點，報6225點，科指跌57點，報4020點。

阿里（9988）曾失守85元，最新報85.2元，跌1.2%，騰訊（0700）跌0.6%，美團（3690）跌2%，小米（1810）跌2%。

蘋果概念股方面，瑞聲（2018）跌1.4%，舜宇（2382）跌1.2%。

內房股方面，融創（1918）低開4.2%，碧桂園（2007）跌3.8%，恒大（3333）瀉19.3%，世茂（0813）跌4.9%。

【09:25】

恒指最新報18069點，低開113點，國指開6259點，低報50點，科指報4077點，平開。

汽車股方面，吉利（0175）最新報9.64元，平開，比亞迪（1211）高開0.2%，理想汽車（2015）低開0.4%。

科技股方面，阿里（9988）低開1.3%，美團（3690）低開1.7%，騰訊（0700）平開，小米（1810）低開1.5%。

消費股方面，海底撈（6862）低開2.6%，安踏（2020）低開0.2%，李寧（2331）低開0.7%。

金融股面，滙豐（0005）低開1.2%，港交所（0388）低開0.9%。