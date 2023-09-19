末日博士：美國需進一步加息　 2%通脹目標屬不可能完成任務

美國聯儲局議息在夕，市場預計將暫停加息。不過，有「末日博士」之稱的經濟學家魯比尼（Nouriel Roubini） 表示，由於總體通脹率、油價仍在走高，聯儲局可能需要進一步加息，市場對明年初降息的預期是錯誤的，首次降息可能會在明年年中。



美股今年餘下時間跌一成

魯比尼在接受彭博社訪問時指出，與歐洲、英國相比，美國的處境更為有利，好消息是經濟不會出現硬著陸，短期內看好美元表現。不過，美國股市估值過高，今年餘下時間繼續做空美國股市，料美股將出現10%的下跌。相對而言，世界其他地區甚至比美國更糟糕。

他指出，近期油價上漲將使總體通脹保持在高位，任何放鬆利率的言論都為時過早。歐洲央行和英倫銀行面臨的困境比美聯儲更大，因為價格仍在快速上漲，而經濟增長正在放緩。他警告說，如果不進一步加息，可能會出現通脹脫錨和真正的滯脹。

歐、英央行須繼續加息以防滯脹

他表示，全球經濟的結構性變化，從人口老齡化到供應鏈地緣政治，將使通脹率居高不下。因此各國央行不得不把通脹目標從2%提高到3%或4%。無論是在供應還是需求方面，都有一些因素暗示 2% 的通脹率目前是不可能完成的任務。隨著時間的推移，發達經濟體的新常態可能是3%到4%之間。