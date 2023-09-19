香港6至8月失業率維持2.8%　餐飲服務業失業率跌至4.1%

統計處今日（19日）發表的最新勞動人口統計數字（6月至8月的臨時數字），今年6月至8月經季節性調整的失業率為2.8%，與5月至7月的數字相同。就業不足率則由5月至7月的1.1%下跌至6月至8月的1%。



與5月至7月比較，6月至8月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一，但幅度普遍不大。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業。

統計處指出總就業人數由5月至7月的3,708,000人，上升至6月至8月的3,714,500人，增加約6,500人。同期的總勞動人口亦由3,819,700人上升至3,826,600人，增加約6,900人。

就業不足人數降至3.89萬人

統計處又指出，今年6月至8月的失業人數（不經季節性調整）為112,100人，與5月至7月的數字（111,700人）大致相若。同期的就業不足人數則由40,500人下跌至38,900人，減少約1,600人。

勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示：「6月至8月經季節性調整的失業率維持在2.8%的低水平，與5月至7月相同。就業不足率微跌0.1個百分點至1.0%。勞動人口及總就業人數均進一步上升，分別增加6,900人和6,500人至3,826,600人和3,714,500人。失業人數保持在112,100人的低水平。」

今年6月至8月各個行業的失業率普遍維持在低水平，雖然與上一個3個月期間比較變動不一。零售、住宿及膳食服務業合計的失業率維持在3.7%不變。當中，餐飲服務活動業的失業率下跌0.2個百分點至4.1%，零售業的失業率微升0.1個百分點至3.4%。一些其他行業的失業率下跌，尤其是建造業、運輸業和保險業。

展望將來，孫玉菡說：「訪港旅遊業和本地消費的持續復蘇應在未來數月繼續支持勞工市場。」