內地地方政府債按月大增50%　分析稱市場傾向相信中央不允許爆雷

外電消息稱，隨著中國政府加大力度化解負債累累的借款人群體的風險，地方政府融資平台（LGFV，又稱城投平台、城投債），正在信貸市場捲土重來，相關人民幣債券銷售激增。



據彭博數據顯示，通常投放於基建項目的LGFV，在中國內地的債券發行量在8月份達到近6,200億元人民幣，比7月份增長近50%，是有記錄以來的第三高月度發行量。



至於經濟較弱的省份如東北黑龍江，該省上月LGFV債券銷售總額是7月的8倍，平均票面利率較上月下降2.27個百分點。 9月份這一勢頭仍在延續，評級較低的LGFV為其提供了 12億元人民幣的融資。

內地擬推1萬億地方政府再融資債額度

8月彭博消息稱，在政治局會議7月底提出制定實施一攬子化債方案後，財政部據悉即將下達約1萬億元人民幣地方政府再融資債額度，利用歷年結存限額助力地方償還隱性債務。中央並確定了12個省市為高風險地區，將高度關注、給與更多支持，貴州、天津、湖南、吉林、安徽等位列其中。此次發行計劃分批進行。

有分析支持，現在更多的市場參與者認為，中央政府將出手救援，因為它不會允許LGFV債券違約有所爆發，預計不會有任何LGFV在三年內違約。