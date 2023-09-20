蔚來急挫12%　擬發可轉債　今揭利率細節

蔚來（9866）今日（20日）低開13.58%，報67。75元，現價跌12.1%，報68.9元。公司昨日公告擬將發行兩批本金總額10億美元的可轉債優先債券後，美股市場反應激烈，股價持續下跌，暴瀉17.1%至8.55美元收市。



蔚來今日再披露的擬發債細節，於2029年到期的5億美元可轉換優先債券，將按年利率3.875%計息，於2030年到期的5億美元可轉換優先債券，將按年利率4.625%計息，均自2024年4月15日起，每半年支付。

兩批債券初始轉換率均為每1,000美元本金兌89.9685股美國存託股份，相當於初始轉換價每股美國存託股份約11.12美元，較公司美國存託股份昨日收市價每股8.55美元而言，轉換溢價高出約30%，各系列債券的相關轉換率可視特殊事件情況而調整。

蔚來（美股代號NIO），在宣告發行可轉換優先債券消息後，股價急挫。（資料圖片）

蔚來公告指，如原有已發行的2029年到期債券及╱或2030年到期債券本金總額的不足10%，於有關日期仍未贖回，公司可以現金贖回全部相關系列債券。部分債券發行所得款項淨額將用於回購部分現有債務證券，餘下所得款項淨額主要用於進一步加強資產負債表狀況，以及一般公司用途。

有外電消息稱，是次發行的牽頭行為高盛、摩根大通、摩根士丹利及中金公司。