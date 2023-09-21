內地股市低收　上證跌穿3100點　深成失守萬點關｜持續更新

美國聯儲局已於今日（21日）凌晨公布議息結果，如市場人士預期決定按兵不動，惟預測年內或會再加息一次。議息結果公布後，美股三大指數均低收，其中反映科技股走勢的納指更指接近全日低位收市。



【15:06】

內地股市低收，上證收市報3084點，跌23點，深成收市報9981點，跌90點，滬深300指數收市報3672點，跌33點，創業板指數收市報1967點，跌19點。

港股方面，恒指最新報17646點，跌239點。

【13:33】

港股午後維持逾200點跌幅，恒指最新報17662點，跌222點，國指跌79點，報6101點，科指跌81點，報3839點。

阿里健康（0241）跌3.9%，京東健康（9618）跌3.3%。

美團（3690）跌2.3%。

麗新國際（0191）瀉13%，最新報1.2元，成交額為6,090萬元。至於麗國旗下的麗新發展（0488），最新報1.15元，跌0.9%。豐德麗（0571）及麗豐（1125）均無升跌。

【12:22】

港股繼續尋底，半日跌逾200點，其中醫藥股及內需股表現疲弱。

恒指中午收市報17651點，跌234點，國指跌85點，報6096點，科指跌84點，報3837點，成交額為423億元。

醫藥股表現疲弱，藥明生物（2269）跌3.9%，中生製藥（1177）跌2.7%，石藥（1093）跌2.1%，翰森（3692）跌1.3%。

內需股亦處於弱勢，潤啤（0291）跌2.2%，李寧（2331）跌2.7%，海底撈（6862）跌1.6%。

手機設備股方面，舜宇（2382）跌3.9%，瑞聲（2018）跌3%，高偉電子（1415）逆市升3.5%。

金礦股亦下跌，紫金礦業（2899）跌2.3%，山東黃金（1787）跌1.9%，招金（1818）跌4.2%。

科技股亦受理，阿里（9988）跌2.1%，騰訊（0700）跌2.1%，美團（3690）跌2.9%。

【10:32】

港股跌幅進一步擴大，恒指最新報17677點，跌207點，國指跌69點，報6112點，科指跌66點，報3855點。

藥明生物（2269）跌3.9%，李寧（2331）跌3.2%，申洲（2313）跌3%，潤啤（0291）跌2%，百威亞太（0291）跌2.6%。

【09:59】

再有內房股復牌，自去年4月1日停牌的陽光100中國（2608）達成聯交所復牌指引，今日復牌，股價大瀉近6成。最新報0.15元，挫59%，成交額49.9萬元。

【09:45】

新能源車股走勢個別，蔚來（9866）升1.7%，比亞迪（1211）跌0.4%，至於新款汽車G9售價較舊款平，小鵬（9868）挫4.1%。

恒指最新報17783點，跌102點。

【09:26】

恒指最新報17795點，低開89點，國指跌35點，報6146點，科指跌34點，報3887點。

科技股偏軟，阿里（9988）低開0.3%，騰訊（0700）低開0.8%，美團（3690）低開1.4%。

金融股方面，滙豐（0005）及友邦（1299）低開0.7%。

金礦股回落，紫金（2899）跌2.3%，山東黃金（1787）低開0.3%。

新奧能源（2688）延續上日強勢，高開2.4%。

【09:14】

亞太區股市今日早段向下，日股跌223點，失守33000點，韓股跌27點，報2532點，澳洲股市跌48點，報7114點。

匯市方面，美匯指數最新報105.6，升0.38%。美元兌多種主要貨幣上揚。歐元兌美元最新報1.0632，跌0.27%，英鎊兌美元跌0.25%，報1.2313，澳元兌美元最新報0.6426，跌0.32%，美元兌加元最新報1.3484，升0.16%，美元兌瑞士法郎最新報0.9003，升0.19%。美元兌日圓最新報148.43，升0.06%。

商品市場方面，紐約期油每桶最新報90.23美元，跌1%，紐約期金每盎司最新報1,945美元，跌1.1%。