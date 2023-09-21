陽光100復牌急瀉近6成　成交額不足50萬元｜持續更新

美國聯儲局已於今日（21日）凌晨公布議息結果，如市場人士預期決定按兵不動，惟預測年內或會再加息一次。議息結果公布後，美股三大指數均低收，其中反映科技股走勢的納指更指接近全日低位收市。



【09:59】

再有內房股復牌，自去年4月1日停牌的陽光100中國（2608）達成聯交所復牌指引，今日復牌，股價大瀉近6成。最新報0.15元，挫59%，成交額49.9萬元。

【09:45】

新能源車股走勢個別，蔚來（9866）升1.7%，比亞迪（1211）跌0.4%，至於新款汽車G9售價較舊款平，小鵬（9868）挫4.1%。

恒指最新報17783點，跌102點。

【09:26】

恒指最新報17795點，低開89點，國指跌35點，報6146點，科指跌34點，報3887點。

科技股偏軟，阿里（9988）低開0.3%，騰訊（0700）低開0.8%，美團（3690）低開1.4%。

金融股方面，滙豐（0005）及友邦（1299）低開0.7%。

金礦股回落，紫金（2899）跌2.3%，山東黃金（1787）低開0.3%。

新奧能源（2688）延續上日強勢，高開2.4%。

【09:14】

亞太區股市今日早段向下，日股跌223點，失守33000點，韓股跌27點，報2532點，澳洲股市跌48點，報7114點。

匯市方面，美匯指數最新報105.6，升0.38%。美元兌多種主要貨幣上揚。歐元兌美元最新報1.0632，跌0.27%，英鎊兌美元跌0.25%，報1.2313，澳元兌美元最新報0.6426，跌0.32%，美元兌加元最新報1.3484，升0.16%，美元兌瑞士法郎最新報0.9003，升0.19%。美元兌日圓最新報148.43，升0.06%。

商品市場方面，紐約期油每桶最新報90.23美元，跌1%，紐約期金每盎司最新報1,945美元，跌1.1%。