滙豐保持P不變　分析料港銀年內或再加0.125厘

美聯儲議息會議結束，宣布基準利率維持在5.25厘至5.5厘區間不變。香港方面，滙豐銀行同日宣布最優惠利率（P）將維持不變，保留在目前5.875厘的水平。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，不排除聯儲局最快於下次議息會議恢復加息，香港銀行仍有加息壓力，銀行將繼續密切注視市場動向，並會根據自身資金成本以及公司策略，不排除年內加多一次最優惠利率（P），幅度約0.125厘左右，其後港美息口於年內暫時見頂。



曹德明：聯儲局或於下次議息恢復加息

他指出，美國失業率仍保持低位，加上油價高企以及房價指數上揚下，通脹前景仍存在不確定性，不排除聯儲局最快於下次議息會議恢復加息，年內調頭減息的機會亦不大，聯邦基金利率將繼續維持高水平一段時間，港美息口差距有機會進一步擴寬，料今年拆息將繼續維持高水平。在資金成本壓力續增下，香港銀行仍有加息壓力。

而事實上，滙豐與本港大部分銀行早前已上調Ｈ按封頂息率0.5厘，使現時普遍新造按息升至4.125厘，創2007年11月後即逾15年半的新高。是次滙豐銀行宣布P維持不變，使業主的供樓負擔未有再進一步增加，對現時疲弱的樓按市場相對正面。

另一方面，聯儲局自去年開始透過多次大手加息打擊通脹，美國消費者物價指數（CPI）曾於今年6月份回落至3%，創逾2年的新低，但8月份CPI已反彈至3.7%，通脹率與目標2％仍有一段距離，議息會議後公布的點陣圖亦放「鷹」，預示年底前或再加息一次。

曹德明表示，現時本港仍處於加息周期，有意置業人士需留意息口走勢及市場環境變化，衡量自身負擔能力才入市。

中原按揭董事總經理王美鳳亦指出加息期幾近見頂並於年內完結，截至現時本港最優惠利率P累計加幅僅0.875厘，對比美息加幅達5.25厘，港P加幅屬歷年最溫和，基於P加幅少於拆息升幅，按息仍落後於拆息水平，促使銀行先後上調新造按揭計劃之息率以助紓緩息差壓力，現時市場新造按息主要為4.125厘。而現時拆息較易因應市場港元供求變化及美息走勢而出現波幅，與樓按相關的1個月拆息將處於4厘至5厘附近水平，對比現時正在供樓及新造按揭人士的實際按息主要介乎3.375厘至4.125厘，銀行仍未解除加息壓力，不排除年內銀行仍需追加最優惠利率P以紓緩息差壓力，預期年內本港按息仍處4厘多水平。

她又指出在現時樓市淡靜氣氛下，息率企於較以往偏高水平，「租平過供」的情況加劇，將令樓市進一步受壓，影響樓市發展及正常流轉率；建議政府宜即時研究為樓市注入利好條件以平衡現時負面因素，現時是合適時間去審視措施是否仍有需要性，包括可考慮撤銷物業買賣辣稅，讓樓市回復具彈性的運作空間，有助樓市平穩發展及維持適度流轉率，避免樓市陷入持續性積弱市道。