港人置業好艱難　瑞銀報告指買650呎單位　須工作20至25年

香港樓價高企﹑市民置業時負擔沉重現象已維持多年。縱使在瑞銀最新發布的《瑞銀全球房地產泡沫指數》報告中，走出「泡沬區」，可是在港置業的難度仍遠較其他地區困難。報告指出一名有經驗的服務業從業員，平均需要工作20至25年才可以購入一個鄰近市中心的650呎單位，為瑞銀研究的25個城市須時最長。作為競爭對手的新加坡，當地居民只須工作9至12年便可以擁有一個600呎單位。



更堪者在今次報告中，東京仍被列為樓市泡沬風險類別，當地居民要購入一個650呎單位，須要工作12至17年，須時仍較香港短。

列樓市泡沫城市僅2個

瑞銀於報告中指出，過去2年全球通脹及利率急升導致環球金融中心房地產市場失衡程度急下降，被列入樓市泡沫風險類的城市減少7個，在報告僅為東京及蘇黎世被列為樓市泡沫風險類城市。香港由泡沫區轉入「被高估區域」。

瑞銀指出自報告發表以來，香港一直被列為具有泡沫風險。不過香港經通脹調整後樓價，從2022年中至2023年中累計回落7%，樓價已回復至2017年水平。

樓價高企致市民難負擔

雖然樓價已回落，但是瑞銀指出2003至2018年期間，香港樓價升幅以倍數計，同期居民收入又停滯不前，令房屋變成很少人負擔得起的資產。

報告又指出在過去4季，隨著入口流入增加，香港家庭槓桿亦趨於穩定，同時香港住宅租金幾乎沒有變化。不過按揭利率高企，以及內地經濟復蘇緩慢為樓市帶來壓力。整體而言香港樓價被高估。當供應增加，樓價或持續疲軟。