港股勁升400點收復萬八點關　科技股攀升　物管股當炒融創飆37%

美國聯儲局於周三（20日）公布議息結果後，市場人士預期高息環境會維持較長時間，拖累美股三大指數於周四（21日）均跌逾1%，其中對息口走勢敏感的科技股跌勢較明顯，反映科技股走勢的納指跌245點或1.8%，為三大指數跌幅最大。個股方面，Tesla跌2.6%，蘋果跌0.9%。



【16:31】

內地股市高收及人民幣上揚，帶動港股終止3連跌走勢。大市今日抽升逾400點，收復18000點之餘，成交額更增至逾千億元。

恒指收市報18057點，升402點，國指升163點，報6262點，科指升142點，報3991點，成交額為1,018億元。

科技股高收，阿里（9988）升3.9%，騰訊（0700）升3.5%，美團（3690）升3.9%，小米（1810）升3.3%，京東（9618）升3.1%，百度（9888）升2.8%。

物管股亦上揚，碧桂園服務（6098）升6.7%，融創服務（1516）飆37%，中海物業（2669）升1.7%，世茂服務（0873）升7.9%，恒大物業（6666）升14.7%。

內房股方面，碧桂園（2007）平收，融創（1918）升4.2%，龍湖（0960）升1.7%。

金融股高收，滙豐（0005）升1%，友邦（1299）升1.2%，港交所（0388）升3.1%。

內需及消費股造好，潤啤（0291）升5.4%，康師傅（0322）升4.2%，周大福（1929）升3.1%，海底撈（6862）升3%。

收租股方面，九倉置業（1997）升1.2%，領展（0823）升3.3%，希慎（0014）升1.6%。

【15:28】

內地股市高收，上證收市報3132點，升47點，深成收市報10178點，升197點，滬深300指數收市報3738點，升66點，創業板指數收市報2013點，升45點。

港股方面，恒指最新報17943點，升288點，國指升122點，報6221點，科指升113點，報3962點。

【13:34】

港股升幅午後收窄，恒指最新報17822點，升166點，國指最新報6174點，升75點，科指升74點，報3923點。

碧桂園服務（6098）升5%，融創服務（1516）飆16%，世茂服務（0873）升4.3%，恒大物業（3333）跌1.8%。

工業股方面，申洲（2313）升3%，互太紡織（1382）升5.8%。

【12:32】

港股今早一度觸及年內低位17573點，其後出現反彈，直迫17900點。

恒指中午收市報17868點，升213點，國指升93點，報6192點，科指升91點，報3941點，成交額為472億元。

科技股今早表現理想，網易（9999）升4.5%，美團（3690）升2.8%，騰訊（0700）升2.3%，阿里（9988）升2.4%，小米（1810）升1.9%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.8%，友邦（1299）升0.2%。

消費股方面，海底撈（6862）升0.8%，安踏（2020）升0.5%。

醫藥股反彈，翰森製藥（3692）升2.1%，藥明生物（2269）升0.9%。

【11:20】

港股升幅擴大，恒指最新報17839點，升183點，國指升83點，報6182點，科指升80點，報3930點。

科技股上揚，美團（3690）升2.2%，網易（9999）升2.6%，阿里（9988）升1.8%。

周大福（1929）升1.8%。

【09:51】

港股轉升，最新報17690點，升35點，國指升12點，報6111點，科指升23點，報3872點。

滙豐（0005）﹑康師傅（0322）及潤電（0836）均升0.5%。

【09:37】

港股今早走勢反覆，曾低見17573點，觸及8月22日創下的今年新低，最新報17585點，跌70點。

【09:25】

恒指低開77點，報17578點，國指最新報6064點，低開35點，科指低開27點，最新報3821點。

科技股方面，阿里（9988）平開，報82.65元，騰訊（0700）低開0.3%，低開302元，美團（3690）低開1.3%，報114.8元。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.2%，友邦（1299）低開不足0.1%，報64.5元。

汽車股方面，比亞迪（1211）低開0.8%，吉利（0175）低開0.6%，小鵬（9868）低開1.9%。

消費股方面，海底撈（6862）低開1.4%，安踏（2020）低開0.9%。

【09:07】

亞太區股市今日（22日）早段承接美股跌勢，日股最新報32212點，跌407點，韓股跌24點，報2490點，澳洲股市跌81點，報6983點。

匯市方面，歐元兌美元最新報1.0655，跌0.06%，英鎊兌美元跌0.13%，報1.2282，澳元兌美元最新報0.6408，跌0.12%。