ATMX全數攀升　醫藥受反彈　領港股半日揚213點｜持續更新

美國聯儲局於周三（20日）公布議息結果後，市場人士預期高息環境會維持較長時間，拖累美股三大指數於周四（21日）均跌逾1%，其中對息口走勢敏感的科技股跌勢較明顯，反映科技股走勢的納指跌245點或1.8%，為三大指數跌幅最大。個股方面，Tesla跌2.6%，蘋果跌0.9%。



【12:32】

港股今早一度觸及年內低位17573點，其後出現反彈，直迫17900點。

恒指中午收市報17868點，升213點，國指升93點，報6192點，科指升91點，報3941點，成交額為472億元。

科技股今早表現理想，網易（9999）升4.5%，美團（3690）升2.8%，騰訊（0700）升2.3%，阿里（9988）升2.4%，小米（1810）升1.9%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.8%，友邦（1299）升0.2%。

消費股方面，海底撈（6862）升0.8%，安踏（2020）升0.5%。

醫藥股反彈，翰森製藥（3692）升2.1%，藥明生物（2269）升0.9%。

【11:20】

港股升幅擴大，恒指最新報17839點，升183點，國指升83點，報6182點，科指升80點，報3930點。

科技股上揚，美團（3690）升2.2%，網易（9999）升2.6%，阿里（9988）升1.8%。

周大福（1929）升1.8%。

【09:51】

港股轉升，最新報17690點，升35點，國指升12點，報6111點，科指升23點，報3872點。

滙豐（0005）﹑康師傅（0322）及潤電（0836）均升0.5%。

【09:37】

港股今早走勢反覆，曾低見17573點，觸及8月22日創下的今年新低，最新報17585點，跌70點。

【09:25】

恒指低開77點，報17578點，國指最新報6064點，低開35點，科指低開27點，最新報3821點。

科技股方面，阿里（9988）平開，報82.65元，騰訊（0700）低開0.3%，低開302元，美團（3690）低開1.3%，報114.8元。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.2%，友邦（1299）低開不足0.1%，報64.5元。

汽車股方面，比亞迪（1211）低開0.8%，吉利（0175）低開0.6%，小鵬（9868）低開1.9%。

消費股方面，海底撈（6862）低開1.4%，安踏（2020）低開0.9%。

【09:07】

亞太區股市今日（22日）早段承接美股跌勢，日股最新報32212點，跌407點，韓股跌24點，報2490點，澳洲股市跌81點，報6983點。

匯市方面，歐元兌美元最新報1.0655，跌0.06%，英鎊兌美元跌0.13%，報1.2282，澳元兌美元最新報0.6408，跌0.12%。