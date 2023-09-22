按證保險公司調整樓花按保上限　1千萬元物業按保成數最高9成

香港按揭證券公司旗下按證保險公司今日（22日）宣布，將按揭保險計劃就樓花住宅物業作出修訂，使適用的合資格準則與已落成住宅物業看齊。



按證公司指出，價格為1,000萬元或以下的合資格樓花物業，最高按揭保險成數為九成；若價格為1,000萬元以上至1,500萬元的合資格樓花物業，最高按揭保險成數為八成或以按揭貸款上限900萬元計算的成數，以較高者為準；及價格為1,500萬元以上至3,000萬元的合資格樓花物業，最高按揭保險成數為七成或以按揭貸款上限1,200萬元計算的成數，以較高者為準。

經上述修訂的合資格準則，將適用於2023年9月22日或以後簽訂臨時買賣合約的自住物業的相關樓花按揭。

此前，按保計劃只能為物業價格600萬元或以下的樓花住宅物業提供按揭保險。按證保險公司作出是次修訂，是考慮到物業市場情況及自身的業務及風險，旨在讓按保計劃進一步協助市民置業安居。

值得一提，根據按保計劃的合資格準則，樓花住宅物業須屬於「地政總署預售樓花同意方案」下的發展項目，並於取用按揭貸款起計12個月內落成。倘若物業未能符合上述要求，按證保險公司會因應風險因素個別考慮。按證保險公司指出，置業人士可諮詢貸款銀行，以確定個別樓花物業項目是否受按保計劃涵蓋。