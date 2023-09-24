夜繽紛救經濟　港人齊齊「篤魚蛋」？　先搞清香港是什麼！｜刁佬

特首李家超㷫恰恰要搞香港夜繽紛，做旺夜市救經濟。這邊廂一眾支持特首的商家佬紛紛延長商場營業時間、派現金券及推出優惠，加埋灣仔海濱夜市。殊不知一場500年一遇的大雨淋下來，夜市㷫恰恰的氣氛瞬間冷卻。

高官做啲乜好？人工噤高做當然係做一啲我哋唔明嘅嘢。至於做夜市，其實問女人街阿姐最明白，只要唔洗走鬼，成條街都係小販啦。唔該啲官去問人鍾意食二千蚊揼起嘅車仔檔，定係鐘意幫襯美食車？淨係寫字刁佬都聞到車仔檔嘅香味。

刁佬成日都話，殺頭生意有人諗，蝕本生意無人做。莫講話到十二點嘅夜市，凌晨三點至五點如果條街有金執，相信好多香港人都會唔瞓覺去執。參考下大家樂首席執行官羅德承的至理名言：「若果要配合夜經濟，旗下餐廳要延長營業時間，需要考慮人手不足的問題，當個別商場有推廣活動帶動人流，才會考慮配合。晚市8時後已很少顧客，已經不如以往有第二輪晚市至9時後，三年疫情可能改變了香港人生活習慣，因此要考慮延長營業時間的實際收益有多大。」

當七百萬人每人每日吉一串十蚊魚蛋，收益都係七千萬，未扣成本一間紅山半島獨立屋都未買到，點樣救到國際金融中心下滑中的經濟？想救返香港，必須回歸問題根本，究竟香港係乜嘢地方？

金融說穿了就是資金流動的生意，有金主有生意，有生意自然帶動食肆及酒店，金融從業員都係過水濕腳。近年國家打擊走資及市場加重打擊洗黑錢，阿爺唔放水，無金主來港做世界，大家都無錢揾，金融從業員何來生意？中產人士就算有錢亦都唔敢用。不過如果政府出面同阿爺講數，容許國內老闆有秩序有監督之下嚟香港對外投資，戶口開係香港，起碼仲係自己地方，方便𥄫實。而家啲金主跨洋過海去到新加坡，帶著錢遠走高飛，監管唔到之餘亦益咗新加坡。

做開茶餐廳同你講識做鮑魚，阿一鮑魚煮沙嗲牛畀你食，死得啦。香港做開金融，老千、大媽黨及微信女，香港人有嘜未見過？就係達文西之外，我地少見科學家，香港嘅速食生態與高生活壓力的環境又點學人講創新科技，我地整個安心出行應用程式就已經攞奬。香港市場節奏快，主講實用，少講創新，最緊要快靚正，創新只係一個點綴，創新高科技交唔到功課一樣俾人打死，比老闆炒魷魚。今日見到特首講做國際慈善中心，換在刁佬講出口都臉紅耳赤兼心跳。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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