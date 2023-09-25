許正宇與埃及財金官員會面　介紹善用港基礎設施發展伊斯蘭金融

財經事務及庫務局局長許正宇於埃及時間周日（24日），在埃及沙姆沙伊赫與埃及財政部長Mohamed Maait會面，闡述埃及可如何利用香港與內地資本市場互聯互通和發行債券的優勢向國際投資者融資，以及善用香港完備的基礎設施發展伊斯蘭金融。



此外，許正宇亦與埃及規劃及經濟發展部部長Hala H Elsaid會面，雙方討論在實現經濟增長的同時，支持邁向綠色和可持續經濟轉型所帶來的機遇和挑戰。

許正宇昨晚並與亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）行長金立群會面。他感謝金立群支持香港參與亞投行的工作。

許正宇於埃及時間周六（23日）在開羅與埃及公共企業部部長Mahmoud Esmat會面時表示，香港的債券市場擁有完備的生態系統，不乏金融中介機構和專業服務提供者，歡迎埃及透過香港的債券市場集資。

同日，許正宇與埃及證券交易所執行主席Ahmed Abdel Rahman El Sheikh會面，介紹香港近年推出的上市制度改革，以便利新經濟企業和未有盈利或收入的特專科技公司在港上市；香港亦推出了「港幣──人民幣雙櫃台模式」，推動人民幣計價股票在香港發行和交易。

財經事務及庫務局局長許正宇繼續在埃及的訪問行程。圖示許正宇（右三）於九月二十三日（開羅時間）在開羅與埃及證券交易所執行主席Ahmed Abdel Rahman El Sheikh（左三）會面。

許正宇於周六在開羅拜會國家財政部國際財金合作司司長程智軍。他感謝財政部支持香港參與亞投行的工作。舉例來說，今年五月香港按揭證券有限公司首次發行基建貸款抵押證券，亞投行擔當該次發行的錨定投資者，以履行其將私有資本引入基建行業的重點戰略目標。

今明兩日出席亞投行理事會年會

此前一日（22日），許正宇在開羅出席亞投行董事會會議，了解亞投行的業務計劃和獲資助項目等事項的最新情況。當日上午，他亦拜會了中國駐埃及使館公使張朝陽。

許正宇將於今日（25日）及明日（26日）在沙姆沙伊赫出席亞投行理事會第八屆年會。在會議期間，許正宇將與亞投行的高層管理人員會面交流。