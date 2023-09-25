JPEX｜SFC設虛擬資產交易平台申請名單　強調獲發牌前仍不受監管

隨著虛擬資產交易平台JPEX風波愈演愈烈，證監會（SFC）行政總裁梁鳳儀今日（25日）宣布，將新增申請中虛擬資產交易平台名單，供投資者留意平台有否作出虛假聲明。



梁鳳儀表示，申請中虛擬資產交易平台目前只有4個，並且強調相關平台在正式獲牌前依然不受監管，不希望讓投資者有錯誤安全感。

至於4個正申請虛擬資產交易平台的機構（VATP），證監會最新公布分別為：HKVAX﹑HKBitEx﹑Hong Kong BGE﹑Victory。目前，已有兩家平台從證監會持牌經營，包括OSL Exchange和HashKey Exchange。

4間機構正申請牌照

梁鳳儀提醒投資者，騙局在事前會難以偵測，須特別留意存放虛擬資產交易平台便能賺取高息，防止高息陷阱，保持警覺。

證監會今年6月正式實行新的虛擬資產交易平台制度，要求所有在香港經營的交易平台必須申領牌照，但設有12個月過渡期，供在強制發牌制度前已在香港經營的平台過渡至新發牌制度。

梁鳳儀指出，證監會早於去年時已對JPEX感到可疑，並看不到在其他JPEX聲稱擁有牌照的地方以申請牌照。在今年4﹑5月時發現JPEX於營運上採取更進取手法，包括宣稱向投資者提供10多個百分點至2成回報。隨著相關條例於今年6月生效後，證監會進行調查，強調搜證需時。至今年9月當發現存欺詐成份，便轉介予警方，並且一直與警方進行溝通。

稱設過渡期屬必要過程

被問及設立過渡期是否成為監管空窗期，金融科技組主管黃樂欣表示，設立過渡期是因於市場情況，屬必要過程，可讓已經在6月1日前在本港營運的平台，及早準備，能有合理時間去調整內部問題。她又指，證監會早已向業界傳達有關資訊，若平台沒有意識去申領牌照，應該著手以有序方式停止在港營業及推廣。

至於監管與發展之間的平衡，梁鳳儀表示，大眾要認識更多才可穩步發展，而投資者對平台無法識別，需要提供到受監管渠道，讓投資者能受到保護，但不能排除無詐騙情況的出現，會繼續加強信息傳播。