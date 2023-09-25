滙豐重新予長實買入評級　稱公司擁有頑強防守力

滙豐環球研究重新覆蓋長實（1113），並予「買入」評級。該行指出長實在香港市場處於艱難期間，顯示出其頑強的防守質素，加上公司進行回購對股價帶來支持。



滙豐指出在市場處於具挑戰性環境下，長實擁有良好定位，同時公司擁有多元化持續收入﹑強勁的財政能力﹑在香港購入土地﹑回購股份及收購，讓其擁有防守能力。當大部份其同業在高利率情況下，著重於財律紀律之際，長實善用其強勁資產負債表以支援收購。長實最新的收購是英國社會房託基金Civitas Social Housing（CSH）。由於銷售較疲弱，相信長實今年盈利會偏軟，又預料明年可重拾增長。該行預料從2023至2025年，長實的淨利潤年複合增長率為11%。

滙豐又指出在過去2年長實斥資300億元在港買地，相信可以帶來快速的資產周轉。長實較大型的買地活動包括去年12月在啟德買地，以及在去年10月購入大欖住宅地。該行又指出長實在今年8月推出位於油塘的住宅項目親海駅一﹑二期。由於項目定價最競爭力，所以項目推出約1個月已接近售罄。位於黃竹坑的第三期，將成為長實下一個推售項目。

滙豐又指出長實擁有穩健的持續收入。縱使相關收入在上半年減少2%，但預期下半年及明年可以重拾增長，主要來自長江中心2期的租金收入，以及來自新收購的CSH帶來貢獻。

滙豐予長實「買入」評級，目標價為53.1元，即較每股賬面淨值折讓48%。不過該行亦指出，黃竹坑第三期銷售欠理想﹑經濟衰退受削減每股股息，均為股價下跌風險。