港股今早曾創年內新低　半日跌149點　比亞迪溜後｜持續更新

美股三大指數於周一（25日）終止連續4日跌勢，其中道指重上34000點。不過亞太區股市今日（26日）早段偏軟，其中日本股市跌逾200點，韓股則跌1%。匯市方面，美匯處於106。



【12:40】

港股今早曾低見17571點，再創今年新低。恒指中午報17580點，跌149點，國指跌55點，報6074點，科指跌42點，報3840點，成交額387.7億元。

汽車股表現疲弱，比亞迪（1211）跌4.6%，理想汽車（2015）跌3.1%，小鵬（9868）跌2.2%，蔚來（9866）跌0.4%。

信義系亦受壓，信義玻璃（0868）跌4.6%，信義光能（0968）跌4.2%。

消費股方面，李寧（2331）跌3.3%，百威（1876）跌3.3%，周大福（1929）則逆市升4.3%。

科技股方面，阿里（9988）升0.2%，騰訊（0700）跌0.8%。

金融股方面，滙豐（0005）跌1%，友邦（1299）跌2.2%。

【10:10】

港股跌幅曾擴大至逾150點，更創下今年新低17571點，最新報17622點，跌107點，國指跌41點，報6088點，科指跌39點，報3843點。

消費股下跌，李寧（2331）跌3.8%，百威亞太（1876）跌3.5%。

【09:25】

恒指最新報17661點，低開67點，國指低開24點，報6105點，科指跌3866點，跌16點。

友邦（1299）低開0.9%，滙豐（0005）低開0.5%。

科技股方面，阿里（9988）高開0.1%，騰訊（0700）低開1.1%，美團（3690）低開0.7%。

電動車股方面，理想汽車（2015）低開4.2%，蔚來（9866）則高開不足0.1%。

內房股方面，恒大（3333）低開1.2%，碧桂園（2007）高開1%。