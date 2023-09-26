港股曾失17400點兼創10個月新低　騰訊險守300元　車股齊齊入後波

美股三大指數於周一（25日）終止連續4日跌勢，其中道指重上34000點。不過亞太區股市今日（26日）早段偏軟，其中日本股市跌逾200點，韓股則跌1%。匯市方面，美匯處於106。



【16:38】

港股今日（26日）表現非常疲弱，曾跌逾300點兼失守17400點，低見17379點，為去年11月23日以來新低。

恒指收市報17466點，跌2662點，國指跌99點，報6030點，科指跌65點，報3817點，成交額約為825億元。

信義系今日表現疲弱，信義玻璃（0868）跌6.2%，信義光能（0968）跌1.4%，信義能源（3868）跌0.6%。

手機設備股亦受壓，舜宇（2382）跌5.6%，瑞聲（2018）跌2.7%，鴻騰（6088）跌2%，高偉電子（1415）則逆市上揚，升1.4%。

汽車股亦普遍向下，理想汽車（2015）跌4.7%，小鵬（9868）跌3.2%，蔚來（9866）跌2.5%，比亞迪（1211）跌3.5%。

體育用品股普遍向下，李寧（2331）跌5.2%，安踏（2020）跌4.1%，361度（1361）跌2.8%，特步（1368）跌2.9%。

內房股方面，龍湖（0960）跌3.2%，融創（1918）挫6.7%，恒大（3333）跌8.1%。

科技股低收，騰訊（0700）一度失守300元，收市報300元，跌1.4%，阿里（9988）跌0.5%，美團（3690）跌0.5%。

金融股方面，友邦（1299）跌3.1%，滙豐（0005）跌1.1%。

【13:43】

港股跌幅於午後維持逾百點，恒指最新報17595點，跌134點，國指跌46點，報6083點，科指跌32點，報3850點。

舜宇（2382）挫5.2%，安踏（2020）跌2.8%，新世界（0017）跌3.1%。

【12:40】

港股今早曾低見17571點，再創今年新低。恒指中午報17580點，跌149點，國指跌55點，報6074點，科指跌42點，報3840點，成交額387.7億元。

汽車股表現疲弱，比亞迪（1211）跌4.6%，理想汽車（2015）跌3.1%，小鵬（9868）跌2.2%，蔚來（9866）跌0.4%。

信義系亦受壓，信義玻璃（0868）跌4.6%，信義光能（0968）跌4.2%。

消費股方面，李寧（2331）跌3.3%，百威（1876）跌3.3%，周大福（1929）則逆市升4.3%。

科技股方面，阿里（9988）升0.2%，騰訊（0700）跌0.8%。

金融股方面，滙豐（0005）跌1%，友邦（1299）跌2.2%。

【10:10】

港股跌幅曾擴大至逾150點，更創下今年新低17571點，最新報17622點，跌107點，國指跌41點，報6088點，科指跌39點，報3843點。

消費股下跌，李寧（2331）跌3.8%，百威亞太（1876）跌3.5%。

【09:25】

恒指最新報17661點，低開67點，國指低開24點，報6105點，科指跌3866點，跌16點。

友邦（1299）低開0.9%，滙豐（0005）低開0.5%。

科技股方面，阿里（9988）高開0.1%，騰訊（0700）低開1.1%，美團（3690）低開0.7%。

電動車股方面，理想汽車（2015）低開4.2%，蔚來（9866）則高開不足0.1%。

內房股方面，恒大（3333）低開1.2%，碧桂園（2007）高開1%。