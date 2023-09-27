內地股市高收　創業板指數重上2000點大關｜持續更新

美國股市三大指數於周二（26日）全面下挫逾1%，與投資者擔心美國聯儲局再度加息有關。道指全日跌388點，並且失守34000點。亞太區股市今日（27日）亦承接美股跌勢，其中日股曾失守32000點，跌逾300點。



【15:10】

內地股市高收，上證收市報3107點，升5點，深成指數收市報10104點，升44點，滬深300指數收市報3700點，升7點，創業板收市報2006點，升16點。

港股方面，恒指升117點，報17583點，國指升32點，報6063點，科指升15點，報3832點。

【14:09】

港股在午後維持逾百點升幅，恒指最新報17572點，升106點，國指升37點，報6068點，科指23點，報3840點。

石油及石化股獲投資者支持，中海油（0883）升1.3%，中石油（0857）升1.7%，中石化（0386）升2.8%。

【12:27】

港股今早反彈，一度升近200點，半日升111點，報17577點，國指升42點，報6072點，科指升21點，報3838點，成交額為401億元。

醫藥股獲投資者追捧，藥明生物（2269）升5.2%，中生製藥（1177）升1.1%，石藥（1093）升2.5%，翰森製藥（3692）升2.5%。

內銀股方面，招行（3968）升2.8%，建行（0939）升0.9%，中行（3988）升1.1%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌0.4%，小鵬汽車（9868）升0.5%，蔚來（9866）升3.9%。

科技股方面，阿里（9988）升0.8%，騰訊（0700）企穩300元，升0.7%，報302元。

金融股方面，滙豐（0005）升0.6%，報60.75元。

【10:11】

阿里（9988）正式進行分拆旗下物流業務菜鳥上市，今早阿里曾高見85.65元，最新報85.25元，升1.5%。

其他科技股方面，京東（9618）升2.2%，京東物流（2618）升0.8%。

【09:53】

藥明生物（2269）升4.5%，最新報44.9元，中生製藥（1177）升1.4%，石藥（1093）升1.4%，翰森製藥（3692）升2.3%。

旭輝系今日復牌，旭輝永升（1995）瀉51.8%，旭輝控股（0884）跌35.5%。

恒指最新報17543點，升76點。

【09:35】

港股升幅擴大至逾百點，最新報17574點，升107點，國指升44點，報6075點，科指升32點，報3849點。

中海外（0688）升2%，中人壽（2628）升1.3%。

【09:25】

恒指最新報17472點，高開5點，國指最新報6036點，高開5點，科指高開6點，報3823點。

科技股方面，阿里（9988）低開不足0.1%，騰訊（0700）最新報298元，低開0.7%，美團（3690）低開0.7%，小米（1810）高開1%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.6%，友邦（1299）低開不足0.1%。

汽車股下跌，理想汽車（2015）平開，小鵬（9868）平開，比亞迪（1211）高開0.8%。

內需及消費股方面，安踏（2020）高開0.2%。

內房股方面，恒大（3333）低開3.8%，旭輝（0884）今早復牌，低開49.3%，碧桂園（2007）平開。