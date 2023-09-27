港交所數碼化新股結算平台FINI　將於11月22日啟用

香港交易所（0388）今天（27日）宣布，全新的數碼化首次公開招股結算平台FINI將於11月22日正式啟用。現行負責處理新股結算的中央結算系統（CCASS）於11月21日營業時間結束後，將不再啟動新的新股上市項目；而11月22日或以後刊發招股書的新股上市招股及結算流程將透過FINI處理。



FINI是香港交易所的重要倡議，將新股從定價至股份開始交易的時間由五個營業日（T+5）大幅縮短至兩個營業日（T+2）。FINI將對香港首次公開招股的結算流程進行全面現代化和數碼化改革，提升效率並推動香港作為全球集資中心的長遠發展。

香港交易所集團行政總裁歐冠昇表示：「FINI是香港資本市場的一項重要發展，便利市場參與者及發行人，並提升市場效率，協助市場有效管理風險和成本。新平台展現出香港交易所不斷提升市場競爭力和吸引力的堅定承諾，推動香港市場基礎設施現代化、促進市場合作。香港交易所衷心感謝所有支持這項改革旅程的市場參與者及持份者，進一步連接資本與機遇。」

FINI以雲端平台架設，首次公開招股中的保薦人、包銷商、法律顧問、銀行、結算參與者、股份過戶登記處及監管機構等不同持份者將以電子化方式合作，以履行各自在首次公開招股項目的職責。新平台亦會引入全新的公開招股資金預付模式，有助減少超額認購新股所凍結的資金。

已對FINI進行多輪測試

香港交易所已經與新股市場參與者完成多輪測試、模擬實習及市場演習，並將繼續為市場參與者提供支援，確保他們能夠於11月22日FINI啟用時準備就緒。

與FINI相關的《上市規則》、香港中央結算有限公司（香港結算）規則及香港結算運作程序修訂亦將於FINI推出日起生效。其他FINI的相關資料及過渡安排已載於香港交易所網站上的FINI專頁。