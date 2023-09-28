港股挫逾兩百點　京東健康挫近半成｜持續更新

【11:36】港股挫逾兩百點

港股挫逾200點。恒指現報17396點，挫215點或1.23%；國指報5999點，挫70點或1.16%；科指報3769點，挫64點或1.67%。大市成交額382億元。

京東健康﹙6618﹚挫4.97%，報37.25元，為表現最差藍籌股。另外，銀娛﹙0027﹚及創科﹙0669﹚同挫3.95%。

科技股普遍偏軟，阿里健康﹙0241﹚、美團﹙3690﹚及網易﹙9999﹚分別挫3.71%、3.31%及2.96%。

【09:45】港股挫近百點

港股跌幅擴大，恒指現報17521點，跌90點或0.51%；國指報6048點，挫20點或0.34%；科指報3815點，挫18點或0.48%。大市成交額109億元。

申洲國際﹙2313﹚及創科﹙0069﹚分別挫1.69%及1.68%，為表現最差藍籌股。

另邊廂，油價近13個月新高，油股造好，中海油﹙0883﹚高見13.94元，升2.5%，而中石油﹙0857﹚報5.95元，升2.2%。中石化﹙0386﹚則升0.22%。

【09:25】港股低開

港股輕微低開。恒指開報17587點，低開24點或0.14%；國企開報6069點，低開不足1點或0.01%；科技指數報3831點，低開2點或0.07%。大市成交額22億。