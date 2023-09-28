國內長假將至　下周成交可能再創新低｜許繹彬

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股上周五（22日）曾一度急升400多點，恆指更升越18,000點心里關口，成交更氣勢如虹超過1000億水平；可惜本周初未能承接上周五的勁勢，在本周一（25日）更展開尋底之旅；事緣恆大集團(03333)於9月22日晚間突發通告，以房地產銷售不似預期為由，取消350億美元債務重組計劃方案，市場普遍預期中國當前的房地產危機根本沒有解決，亦傳聞恆大(03333)主席許家印在北京被監視居住，更傳出恆大有步入清盤程序的可能。消息一出，內房沽壓沈重，令疲弱的港股再次向下沉底。本周二（26日）在一眾龍頭股(如股皇騰訊(00700)、交易所(00388)及美團(03690))的領跌下，曾創下17,379點的本年低位，情況再度令人憂慮。

另一邊廂，美股在踏入十月股災月前夕，市場因擔憂聯邦儲備局的貨幣政策，將會維持遏抑性水平多一段時間，因而令美國十年期國庫票據孳息率升至近16年來最高；加上消費信心和新屋銷售數字都較預期疲弱，道指隨即應聲受挫，跌穿34,000點水平；而以科技為主的納指，更一度跌至13,000點邊緣，兩大指數均創下近三個月低位；港股在美股急跌的夾擊下，昨天預期有機會下試17,000點水平，但又一次令投資者意想不到，除沒有跟隨下跌外，反而升穿17,600點水平，可惜成交只有不足760億。

筆者認為，昨天港股未有跟隨下跌，並非港股有抗跌能力，而是可能臨近期指結算，因而有轉倉或夾淡倉活動令港股沒有跟隨外圍下跌，但未能有成交配合，所以反彈並不可靠；下周國內將踏入十一國慶長假，為期一周。港股在欠缺北水下，市況可能變得更淡靜；下周適逢踏入十月股災月，相信投資者會採取審慎觀望的態度迎接後市，港股成交可能再創新低。市場再度傳出港府在10月的施政報告內，會落實減股票印花稅及一系列挽救疲弱經濟的措施。因此，不論減股票印花稅是否會落實，亦可能會令交易所(00388)的股價帶來異動。【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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