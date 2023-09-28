綠債今截止認購　銀行稱認購熱烈　人數及金額均勝去年

新一批保底息達4.75厘的綠債，今日（28日）下午截止認購。多家銀行表示，此次市場反應熱烈，認購人數及金額均超越去年首批綠債，當中滙豐（0005）透露，客戶平均認購金額亦增加約25%。



滙豐香港財富管理及個人銀行投資及財富管理部主管安博哲（Sami Abouzahr）表示，透過滙豐認購新一批綠色債券的客戶當中，五分之一是首次經滙豐參與認購港府發行的零售債券。

在本地股票市場不明朗的情況下，市場對相關產品的興趣正在上升，對較穩健的投資產品的需求亦日益增加。故經滙豐認購綠債的金額超越去年，客戶平均認購金額亦增加約25%。

恒生指，8成客戶透過數碼渠道認購綠債。（資料圖片）

恒生：8成客戶透過數碼渠道認購

恒生銀行投資及財富管理部主管連錦東表示，恒生客戶認購政府發行的第二批綠色零售債券的反應十分熱烈，總認購人數及認購金額均打破去年首批綠債紀錄，當中8成客戶透過數碼渠道認購。

而投資者對ESG主題及綠色金融產品的需求日益增加，綠債提供穩定回報之餘，亦有助豐富香港綠色和可持續金融生態，進一步促進市場發展。

至於中信銀行（國際）則稱，接獲的綠色零售債券認購人數，與上一批比較輕微上升，總認購金額上升超過三成，最高認購金額為100萬元，平均認購金額為10萬元。花旗銀行指，認購反應符合預期，客戶整體認購金額比去年上升近三成。