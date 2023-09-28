新地旗下12個商場派100元購物券及20元餐飲券　換領只需一舉動

為響應政府推動「夜經濟」，新鴻基地產（0016）宣布，集團旗下12個大型商場將免費派發共1.3萬套購物餐飲消費券，總值超過150萬元，鼓勵市民在晚上8時後繼續「行街」消遣，刺激夜間經濟。



每套「夜行消費券」包含面值100元的購物券和20元的餐飲券各一張，消費券可於當晚即場使用，不設消費門檻。換領消費券須成為「The Point」會員，並可由周五（29日）起至10月2日中秋及國慶假期的每晚6時起，在12個商場的顧客服務中心（或指定換領站）領取一套，毋需預先消費，先到先得。各商場派發的夜行消費券數目不一，由每晚250套至500套不等。

郭基泓表示，集團全力支持政府「搞活」夜間經濟。（資料圖片）

新地執行董事郭基泓表示，集團全力支持政府「搞活」夜間經濟，希望透過今次「新地夜行賞」帶動更多市民晚上外出消費，感受香港晚上的活力和魅力，一同慶祝國慶及中秋假期。

除了派發消費券外，新地各商場亦推出多項優惠及推廣活動，包括晚上泊車優惠、以優惠價換領電影戲票、市集、表演、美酒佳餚試食、晚間音樂會等。

新地旗下觀塘apm派購物餐飲消費券。（資料圖片）

12個派發「夜行消費券」新地商場

觀塘apm

將軍澳 東港城

上水廣場

葵芳 新都會廣場

上水 新都廣場

新蒲崗 Mikiki

旺角 MOKO 新世紀廣場

沙田 新城市廣場

大埔超級城

屯門 V city

元朗 形點

元朗廣場