恒指升逾350點　阿里健康升逾半成　新世界績前造好│持續更新

【10:12】恒指現升356點

恒指現升356點或2.05%，報17729點；國指升116點或1.95%，報6107點；科指升103點或2.75%，報3881點。大市成交額182億元。

阿里健康﹙0241﹚、申洲國際﹙2313﹚及京東健康﹙6618﹚及網易﹙9999﹚分別升5.44%、5.32%、4.91%及4.56%，表現俏。

另外，新世界績前升3.46%。

阿里巴巴﹙9988﹚升1.98%、美團﹙3690﹚升1.89%及騰訊﹙0700﹚升1.34%。

【09:44】港股升幅擴大

港股升幅擴大，恒指現升338點或1.95%，報17711點；國企升110點或1.84%，報6100點；科指報3880點，升102點或2.71%。大市成交額98億元。

新世界﹙0017﹚今日公布業績，升逾3%，為表現最佳藍籌股。

【09:26】港股高開過百點

港股高開過百點。恒指現報17484點，升111點或0.64%；國指報6027點，升36點或0.61%；科指報3821點，升43點或1.15%。市成交額17億元。

電動車股造好，蔚來﹙9866﹚升6.34%、理想汽車﹙2015﹚升1.1%。