個市死人冧樓　兩類人「幸災樂禍」做到氣咳｜刁佬

近期中環唔止夜市唔掂，日光日白之下運作嘅股市生意一樣不景，不論老闆、家族辦公室、市場及上市公司都莫財，個市乾塘籌唔到錢自然冇人來上市，收購合併交易都少，市場上仍有人做就剩低供股。各位讀者可能唔知，其實上市公司每年嘅專業費用，上至交易所會費，下至股東周年大會茶水，平均每年少要洗一兩千萬。當市場歌舞昇平，呢啲咁嘅使費當然冇問題，不過當公司唔賺錢，市場又冷冷清清，公司仲要現金有限，老闆們作為大股東自不然要供股集資，叫埋啲小股東一齊夾錢去填補呢啲費用。

不過世事無絕對，近來中環有一批另類行家極之繁忙，喺個市死人冧樓嘅時候咁繁忙，其實大家都估得到，就係熊市無敵組合「清盤官」同「訴訟律師」。 市場乾塘自然生意唔好，人窮思舊債，遇到有借有還嘅上等人當然上上大吉，不過呢一刻有街數追唔到已經係基本常識。收唔到數，債主自然清盤，如果債仔反抗，斯文講法律嘅金主就會文鬥起訴債仔，好彩呢一刻香港啲金主仍然斯文講法律，熊市無敵組合先至有生意忙。刁佬有幸黐到無敵組合，忙碌於爭議資產的清盤、訴訟與資産重組之間，用廣東話即係幫上市公司講數。有數講即係件事有轉彎嘅餘地，自然有得解決，不過市場上講數亦有善意、惡意及古惑之分。

收唔到數，債主自然清盤，如果債仔反抗，斯文講法律嘅金主就會文鬥起訴債仔。（朱棨新攝）

善意的資産重組與講數，其實就係合理地將仍有餘輝嘅資產管理好，通過市場搵新金主，發行新的債與股重新為公司集資，從而解決債務，債主債仔皆大歡喜，不過公司通常係資產及債務重組之後好多都會換咗大股東，無他嘅，原股東有錢還仲邊洗債務重組？有新老闆先有新錢，呢個係債務重組嘅基本。

至於惡意的清盤、訴訟與資產重組，多數源於公司懷璧其罪，如果你爛命一條，冇錢冇資產係冇人對你有興趣，不過如果你錦衣夜行，公司的資產又禾稈冚珍珠，有現金、有物業，仲要有現金流，綠林豪傑同阿里巴巴係呢個時候自然對住公司眼睛發光，冇事都會諗下有嘜可以做你世界。惡意的清盤、訴訟與資產重組目的往往就係打劫。大家可能會懷疑，公司有錢、有資產、仲有現金流點會有機會畀人清盤或者債務重組？但係呢個世界就係咁，越有錢越多資產嘅老闆越會借得多錢。而且公司資產、物業同生意都價值不菲，好容易借到錢，不過公司全部資產、物業同生意就要做抵押。市場日日有變化，萬一打風落雨令到現金流出現缺口，綠林豪傑馬上會報官斬倉，尋找惡意清盤的完美藉口。

至於古惑的清盤、訴訟與資産重組其情況同古惑的槍一樣，一切清盤訴訟與資産重組的相關動作都只係表面做比觀眾睇，實際上另有任務。好似南太電子當年私有化屢屢失敗，顧明均使出「自願清盤」一招，清盤官入場公開招標清算資產，顧明均自己投返，證監會指呢招極為粗暴，譴責之餘禁止大股東使用香港證券市場設施兩年，容許南太電子再提出私有化。最後南太電子再提出私有化方案，終於獲小股東支持通過。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。