新地︰中秋國慶4天黃金周　旗下15大商場人流上升逾20%

新鴻基地產表示，今年中秋連國慶黃金周，政府和商界齊心合力，推出各式催谷夜市活動和優惠，令市民留港「做節」消費及旅客重臨香江，成就「最強黃金周」。

新地指出，旗下15大商場，中秋國慶4天黃金周(29/9至2/10)，人流及生意旺，按年上升逾20%。該15大商場包括apm、大埔超級城、元朗廣場、上水新都廣場等，於中秋國慶黃金周安排夜間精彩民間市集、戶外電影觀賞，場內直播杭州亞運比賽、及賞燈晚會等，各種精彩表演、互動節慶活動。再加上「新地夜行賞」無門檻$120 節日優惠，apm現場加推1電影票、$1龍鬚糖、$1紅白酒品嘗等滋味市集優惠、免費泊車至零晨，全方位刺激顧客食、玩、買的喜好。

新地又指，夜行消費起動兼逢中秋多團聚活動，零售市況氣氛熱鬧，不少市民做節後紛紛到商場繼續消遣，如apm潮人花園在中秋當晚舉行戶外電影院，同場又有賞月嘉年華，有市民為看完電影留到零晨後，反映客人對夜生活需求甚殷。今年國慶煙花闊別5年後復辦，為在兩岸佔好位欣賞，除刺激海景餐廳訂座需求，海景位最低消費$1,500起亦早早訂滿。

另外，亦見不少港人及旅客提早外出玩樂用膳，再去欣賞煙花，延續中秋後的市況動力。當中以餐飲、智能手機及節慶送禮產品較受捧，平均生意按年升20%至25%。餐飲方面，除傳統中式酒樓午市、晚市滿座外，不少特色餐飲如咖啡、茶飲、輕食等也受惠節慶人流多，如客人會去商場看亞運直播、再嘆下午茶。