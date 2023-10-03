港股曾瀉逾500點 再創年內新低 恒大逆市飆逾2成｜持續更新
撰文：張偉倫
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美國息口走勢影響美股於周一（2日）表現，其中道指於今年第4季首個交易日低收，反映科技股走勢的納指則上揚。亞太區股市方面，受到日圓再次迫近150大關拖累，日股今日（3日）早段下挫逾400點。
【10:07】
恒大（3333）曾高見0.455元，逆市飆42%，最新報0.39元，升21.9%；恒大物業（6666）則倒頭下跌，最新報0.56元，挫5.1%。
其他內房股方面，世茂（0813）跌10.7%，融創（1918）跌9.7%，碧桂園（2007）跌5.5%，龍湖（0960）跌4.7%。
【09:56】
港股再創今年新低，曾低見17294點，最新報17320點，跌489點，國指最新報5960點，跌187點，科指最新跌105點，報3814點。
新世界（0017）瀉7%，中生製藥（1177）跌6.7%，碧桂園服務（6098）挫5.9%。
平保（2318）﹑中石油（0857）及中石化（0386）均瀉逾5%。
【09:28】
恒指最新報17546點，低開263點，國指最新報6054點，低開93點，科指最新報3858點，低開61點。
科技股今早表現，阿里（9988）最新報84.15元，低開1.7%，騰訊（0700）低開1.4%，美團（3690）低開2.7%。
金融股方面，滙豐（0005）低開1.8%，友邦（1299）高開0.2%。
汽車股方面，比亞迪（1211）低開0.7%，小鵬（9868）高開0.4%。