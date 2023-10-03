港股第4季首日跌478點　80隻藍籌股10隻跌1成　滙豐曾跌穿60元

美國息口走勢影響美股於周一（2日）表現，其中道指於今年第4季首個交易日低收，反映科技股走勢的納指則上揚。亞太區股市方面，受到日圓再次迫近150大關拖累，日股今日（3日）早段下挫逾400點。



【16:43】

港股於10月及第4季首個交易日低開低收，一度跌逾500點，並且再之創下今年新低。80隻成份股中，僅友邦（1299）可以逆市上揚，79隻下跌的成份股中，有10隻跌幅達半成以上，當中中升（0881）為表現最差的藍籌股，全日跌幅近8%。

恒指收市報17331點，跌478點，國指跌199點，報5949點，科指跌103點，報3817點，成交額為861億元。

內房股今日普遍下跌，龍湖（0960）跌6.5%，碧桂園（2007）跌4.4%，雅居樂（3383）跌5.4%，恒大（3333）升28.1%。

物管股方面，恒大物業（6666）跌3.4%，碧桂園服務（6098）跌7.1%，世茂服務（0873）跌4.5%。

地產股方面，新世界發展（0017）跌5.2%，新地（0016）跌3%，長實（1113）跌2.5%，恒地（0012）跌5.1%。

科技股方面，阿里（9988）跌2.9%，騰訊（0700）跌1.8%，美團（3690）跌4%。

金融股方面，滙豐（0005）曾跌穿60元，收市報60.9元，跌1.3%。

【15:12】

港股維持逾500點跌幅，恒指最新報17291點，跌518點，國指跌206點，最新報5941點，科指跌113點，報3807點。

美團（3690）跌5%，中生製藥（1177）及周大福（1929）均跌4.6%。

【13:21】

港股跌幅於午後擴大至近600點，並且再創下今年低位17212點，最新報17222點，跌586點，國指跌229點，報5919點，科指跌129點，報3790點。

目前有12隻藍籌股跌幅逾半成，其中中升（0881）瀉8.4%，為現時表現最差藍籌股。

醫藥股中翰森製藥（3692）﹑石藥（1093）及中生製藥（1177）均跌6%或以上。

新世界（0017）跌6.8%，收租股領展（0823）跌5.7%。

【12:17】

港股半日挫逾500點，失守17300點之餘，更再創今年新低。其中汽車股及科技股表現疲弱，內房股亦為投資者沽貨對象。

恒指中午收市報17278點，跌531點，國指跌206點，報5942點，科指跌113點，報3807點，成交額為554億元。

內房股今早普遍向下，碧桂園（2007）跌5.5%，龍湖（0960）跌5.1%，融創（1918）跌11.6%，恒大（3333）則逆市升15.6%。

物管股方面，恒大物業（6666）跌1.7%，世茂服務（0873）跌6.8%，碧桂園服務（6098）跌7.6%。

科技股亦成為投資者沽貨對象，阿里（9988）跌3.3%，騰訊（0700）2.7%，美團（3690）瀉5.2%。

汽車股方面，比亞迪（1211）跌2.7%，蔚來（9866）跌5.5%，理想汽車（2015）跌3%，中升（0881）瀉8.4%。

金融股方面，滙豐（0005）跌2.3%，友邦（1299）逆市升0.3%。

【10:44】

港股最低見17272點，最新報17274點，跌535點，國指跌207點，報5941點，科指最新報3802點，跌118點。

友邦（1299）逆步上揚。碧桂園（6098）跌7.6%，中升（0881）及新世界（0017）均跌7%。

【10:07】

恒大（3333）曾高見0.455元，逆市飆42%，最新報0.39元，升21.9%；恒大物業（6666）則倒頭下跌，最新報0.56元，挫5.1%。

其他內房股方面，世茂（0813）跌10.7%，融創（1918）跌9.7%，碧桂園（2007）跌5.5%，龍湖（0960）跌4.7%。

【09:56】

港股再創今年新低，曾低見17294點，最新報17320點，跌489點，國指最新報5960點，跌187點，科指最新跌105點，報3814點。

新世界（0017）瀉7%，中生製藥（1177）跌6.7%，碧桂園服務（6098）挫5.9%。

平保（2318）﹑中石油（0857）及中石化（0386）均瀉逾5%。

【09:28】

恒指最新報17546點，低開263點，國指最新報6054點，低開93點，科指最新報3858點，低開61點。

科技股今早表現，阿里（9988）最新報84.15元，低開1.7%，騰訊（0700）低開1.4%，美團（3690）低開2.7%。

金融股方面，滙豐（0005）低開1.8%，友邦（1299）高開0.2%。

汽車股方面，比亞迪（1211）低開0.7%，小鵬（9868）高開0.4%。